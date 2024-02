Um homem acusado de matar 3 pessoas foi preso

em Sumaré nesta 4a feira de cinzas. O autor de três homicídios, de 43 anos, foi preso com uma arma de fogo em Sumaré no período noite por policiais do Baep.

Os PMs localizaram o homem após denúncia sobre disparos nas ruas do Parque Santo Antônio, região do Nova Veneza.

Mais notícias da cidade e região

Com informações como a descrição do suspeito, os policiais seguiram até o bairro por volta das 21h. Quando chegaram na Rua João da Silva, os PMs avistaram o homem, que tentou fugir por uma área verde.

Os policiais acompanharam o rapaz e o viram descartar uma arma. Ele foi abordado logo em seguida. A arma jogada fora era um revólver Taurus calibre .32 com três munições intactas e duas deflagradas.

A equipe checou os antecedentes do abordado e descobriu que ele tinha saído da prisão há pouco tempo, onde cumpria pena por três homicídios. Diante das evidências, ele foi detido em flagrante por porte ilegal de arma e retornou ao sistema prisional.

Após policial padrao

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP