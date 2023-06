Em alta, duathlon combina corrida + ciclismo. E indoor

Em alta, duathlon

Apesar de ser menos popular do que sua modalidade-irmã, o triathlon, o duathlon também é uma prática que vem atraindo cada vez mais praticantes. Prova disso são os diversos eventos que têm sido organizados no Brasil, como as competições Thunderman Duathlon, Trirex Duathlon ou Duoman Duathlon, entre outras.

“É uma modalidade interessante para começar a competir em eventos do tipo triathlon se o praticante ainda não estiver se sentindo apto o suficiente para os trechos aquáticos, ou, quando chegam os meses mais frios, e a prática de natação se torna menos atraente em um ambiente externo”, comenta Monica Marques, diretora técnica do grupo Cia Athletica.

O treinamento costuma ser realizado a partir de uma distância padrão. A parte inicial é a corrida, que dá lugar à bicicleta, e geralmente se conclui com outro trecho, menor, de corrida.

As distâncias percorridas são classificadas de acordo com três modalidades, estabelecidas pela ITU – União Internacional de Triathlon, que também define as linhas gerais das provas de duathlon:

Sprints – mais curtas, começam com 5km corrida, intercalada com 20km ciclismo e mais 2,5km corrida.

mais curtas, começam com 5km corrida, intercalada com 20km ciclismo e mais 2,5km corrida. Standard – 10 km de corrida, 40 km de ciclismo e mais 5 km de corrida

– 10 km de corrida, 40 km de ciclismo e mais 5 km de corrida Long distance – 10 km de corrida, 150 km de ciclismo e mais 30 km de corrida

Benefícios do duathlon |O esporte garante diversos benefícios para o organismo, como a queima de calorias; a melhoria da circulação sanguínea; ganho de disposição física; fortalecimento muscular; aumento de resistência; melhoria do sistema cardiorrespiratório; além de outros benefícios que a prática de esportes garante, como a diminuição do estresse e redução de quadros de ansiedade e depressão.

“Os benefícios emocionais da prática são grandes porque ao correr, pedalar e até a emoção das transições entre as atividades vão gerar uma grande sensação de autoestima e confiança” pontua Marques.

Treinamento | Como os percursos do duathlon são longos, é importante que cada atleta respeite o próprio limite na hora de treinar. “O ideal é que quem está interessado em praticar duathlon não faça os treinos de corrida e ciclismo separadamente, pois se a pessoa tiver intenção de competir, já vai ficar familiarizada com as duas modalidades de forma consecutiva, condicionamento este necessário para provas. O alongamento antes e depois dos exercícios também é bastante importante para realizar os treinos e provas, pois melhoram a flexibilidade, o que é muito importante para a prática. A amplitude de movimento será fundamental para um bom desempenho”.

A alimentação de quem pratica Duathlon também precisa ser muito equilibrada porque exige uma grande queima de calorias. Para ter melhor performance, é importante buscar ajuda nutricional.

