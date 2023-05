Vovó fitness impressiona aos 62

mulheres mais velhas que muitas vezes se sentem desmotivadas a cuidar de si mesmas. Com sua determinação e disciplina, ela prova que é possível manter um estilo de vida saudável e ativo, independentemente da idade ou das dificuldades que possam surgir no caminho.

O Canal Brasil vai exibir uma mostra para celebrar o aniversário de 90 anos do ator Othon Bastos. A programação especial vai ao ar no dia 23, a partir das 14h10, e reúne quatro longas que contam com o aniversariante no elenco em diferentes momentos de sua carreira. Fazem parte da seleção “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964), de Glauber Rocha, em que interpreta o cangaceiro Corisco; “São Bernardo” (1972), de Leon Hirszman, em que vive Paulo Honório; “O Paciente – O Caso Tancredo Neves” (2018), de Sérgio Rezende, na pele do ex-presidente; e “Bicho de Sete Cabeças” (2000), de Laís Bodanzky, em que é Seu Wilson, pai de Neto, interpretado por Rodrigo Santoro.

“Estou muito feliz, é realmente um belo presente. O público vai poder participar de filmes que foram feitos há 59 anos, 40, 30, 20, e que eu tive o imenso prazer de fazer. ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol’ é uma experiência realmente cinematográfica, com Glauber com vinte e poucos anos fazendo uma experiência bestiana no cinema, foi realmente um encontro. ‘São Bernardo’ eu acho um dos filmes mais importantes da minha carreira, com o Leon Hirschman, e Graciliano Ramos, mais uma vez, brilhando, uma adaptação excelente para o cinema. Tem também o filme mais recente sobre o Tancredo Neves, que mostra esse homem que lutou desesperadamente para conseguir a presidência, e quando vai assumir, acontece essa doença e um erro médico inacreditável. E por fim ‘Bicho de Sete Cabeças’, que foi um filme que eu tive enorme prazer em fazer com a Laís Bodansky“, lembra o ator.

Além da mostra de filmes, o Canal Brasil vai exibir, na segunda, 22, às 13h30, uma entrevista gravada com Othon Bastos em 2021 para o Cinejornal. Na conversa, o ator fala sobre seus principais trabalhos, entre eles “São Bernardo” e “Deus e o Diabo na Terra do Sol”. Sobre a obra de Glauber Rocha, o artista revela na entrevista detalhes da filmagem de uma das cenas marcantes. “A cena do beijo, que é lindíssima, o Glauber disse o seguinte: ‘vocês rodam em uma direção e a câmera vai rodar na outra, quando vocês acabarem de fazer a volta, vocês retornam e a câmera vai retornar’. E saiu aquela cena linda. Foi tudo feito como experiência, um trabalho em cima do que ele tinha imaginado. Foi uma coisa maravilhosa, não sei se teria feito nenhum outro filme se não fosse por esse“.