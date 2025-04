Em Americana, 63,1% é contra a privatização do DAE

Em Americana, 63,1% hoje se posiciona contra a privatização do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Pesquisa da Memento Consultoria feita no final de março aponta que praticamente dois terços dos entrevistados responderam ser contra a concessão dos serviços de água e esgoto.

Um terço dos entrevistados (33%) se disseram a favor da venda da companhia. Outros 3,9% não se posicionaram.

A prefeitura criou um grupo de trabalho para elaborar o projeto e o processo da concessão. O processo deste GT e estudos terceiros devem demorar ainda alguns meses e ficar prontos no segundo semestre.

Pesquisa sobre a privatização do DAE Americana

A favor 33.0% Contra 63.1% Não se posicionou 3.9%

DADOS DO LEVANTAMENTO- O levantamento ouviu 480 pessoas no último sábado de março e também mediu votos para deputado estadual, presidente e governador. A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95%.

Pedágios. Os entrevistados também responderam se são a favor ou conta a instalação de novas praças de pedágio na rodovia SP 304.