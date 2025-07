A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu razoável quantidade de droga próximo a uma escola na região do Conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste no final da manhã desta sexta-feira. As escolas da cidade estão em férias o que diminui, pelo menos hoje, o risco para as crianças.

O caso aconteceu por volta das 10h30 no bloco 865 e perto da EE Luzia Baruque Kirche.

Resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’ Oeste -SP

NATUREZA: APREENSÃO DE ENTORPECENTES PX a ESCOLA

DATA: 11/07/2025 HORA: 10:24 LOCAL: RUA PADRE VITÓRIO FREGUGLIA , BLOCO 865

EQUIPE: 1 🚓VTR 145 SUBINSPETOR LACERDA GCM JEFFERSON

APOIO: 🏍️MOTOCICLETAS: 12 / 14 GCM BRANDÃO GCM MEDEIROS

🚓VTR 150 SUBINSPETOR AMORIM GCM ALEHANDRO

SÍNTESE

Durante patrulhamento preventivo nas imediações da E.E Luzia Baruque Kirche no Conjunto Habitacional Roberto Romano, a guarnição deparou-se um indivíduo trajando moletom na cor bege e calça preta, o qual, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga em desabalada carreira, adentrando o bloco 865, não sendo possível realizar a abordagem.

Em diligência pelo trajeto percorrido pelo indivíduo, a guarnição foi solicitada por um morador, que não quis se identificar, o qual relatou que alguns indivíduos estariam manipulando algo em um terreno com bananeiras situado dentro do referido bloco. Diante da informação, a guarnição deslocou-se ao local indicado e realizou averiguação, logrando êxito em localizar a quantia de 204 + 5 porções a granel de substância análoga à maconha, 64 EPENDORFS de substâncias análoga a cocaína e 65 porções de crack, mais uma porção a granel pesando 165g , os quais estavam enterrados no terreno.

Diante dos fatos, os entorpecentes foram devidamente apresentados no 1º Distrito Policial, onde foram formalmente registrados e entregues à autoridade para as providências cabíveis.

