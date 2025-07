O jovem goleiro Renan Lopes, formado na Escola de Goleiros Camisa 1, assinou em junho com o Sport Club Corinthians Paulista e agora integra a equipe sub-14 de um dos clubes mais tradicionais do país.

Renan estreou na manhã de domingo (6), na vitória por 1 a 0 contra o Prata da Casa, pelo Campeonato Paulista Sub-14.

Assim como muitos jovens atletas, Renan participou de uma tradicional “peneira” promovida pelo clube e foi aprovado para defender o gol alvinegro.

Trajetória de Renan Lopes

Nascido em São Paulo, mas criado desde os 8 meses em Americana. Renan iniciou sua trajetória no esporte aos 6 anos, na Escola de Goleiros Camisa 1, projeto reconhecido há 20 anos por revelar talentos na posição em Americana-SP. Ele também passou por equipes da cidade como Unidos da Cordenonsi e pelo Eurofut, de Santa Bárbara d´Oeste. Em 2023, chegou a ser aprovado em uma peneira na União Barbarense, mas não chegou a atuar.

No ano seguinte, conquistou uma vaga na base da Internacional de Limeira, onde disputou o Campeonato Paulista da categoria no ano passado, permanecendo no clube até março deste ano. Em uma de suas melhores atuações no Paulista de 2024, contra o Paulínia FC, Renan defendeu três pênaltis, garantindo pontos importantes para a equipe de Limeira.

A nova oportunidade representa um marco na carreira de Renan, que sonha em vestir a camisa do Corinthians no time profissional e seguir os passos de grandes ídolos da posição.

Nova fase em São Paulo

Para apoiar o jovem atleta, a mãe se mudou com ele para a capital paulista, enquanto o pai permaneceu em Americana, onde trabalha. A mudança é parte do esforço da família para ajudar Renan a realizar o sonho de se tornar jogador profissional.

“Estou muito feliz com esta oportunidade de jogar no Corinthians. Agora é focar nos meus objetivos e sonhos para, dia após dia, transformá-los em realidade”, afirmou Renan.

