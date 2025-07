Tivoli Shopping recebe nova atração infantil nas férias: Patrulha Kids

A temporada de férias no Tivoli Shopping acaba de ficar ainda mais divertida! Até o 1º de setembro, o centro de compras recebe a atração Patrulha Kids, um espaço especialmente criado para garantir momentos inesquecíveis de aventura, alegria e muita adrenalina para a criançada.

Voltado para crianças de até 13 anos, o ambiente lúdico traz diversas atividades que estimulam o movimento, a imaginação e o espírito de equipe. Os pequenos poderão subir em uma torre de vigia para observar tudo do alto, escorregar em tobogãs superdivertidos, explorar torres elásticas, pular em camas elásticas gigantes e se jogar na piscina de bolinhas.

“Preparamos uma programação especial para as férias, pensando sempre na diversão em família e no conforto do nosso público. O Patrulha Kids é mais uma atração que transforma o Tivoli em um destino completo para quem quer aproveitar momentos únicos com segurança e alegria”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Toda a estrutura foi cuidadosamente planejada para que as crianças aproveitem ao máximo o espaço. A atração conta, também, com políticas de inclusão e acessibilidade. Para garantir a melhor experiência para os participantes, crianças de até 4 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável.

A entrada tem o valor de R$40 para o período de 1 a 25 minutos de diversão ou R$50 para brincar de 26 a 40 minutos. Após 40 minutos, será cobrado um acréscimo de R$5 a cada 5 minutos adicionais. Crianças com necessidades especiais têm 50% de desconto, mediante apresentação de comprovação e aniversariantes também ganham 50% de desconto durante a semana do aniversário, mediante apresentação de documento.

Serviço:

Patrulha Kids

Quando: até 1º de setembro de 2025

Horário: diariamente, das 11h às 22h

Local: Praça de Eventos do Tivoli Shopping

Atração destinada a crianças até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados de um adulto.

Ingressos:

R$ 40,00 para o período de 1 a 25 minutos

R$ 50,00 para o período de 26 a 40 minutos

Após 40 minutos, será cobrado um acréscimo de R$ 5,00 a cada 5 minutos adicionais

