Detido por Embriaguez ao volante e desacato na Av Santa Bárbara

Em deslocamento pela Avenida Santa Barbara, uma equipe da GCM foi acionada por um munícipe relatando que transitava na avenida e percebeu que o condutor de um veículo Astra prata dirigia, sentido bairro centro visivelmente embriagado.

Diante da informação os patrulheiros iniciaram rondas a fim de averiguar o fato, e na altura da Avenida Interdistrital Comendador Emílio Romi, avistaram o veículo nas mesmas características.

Foi notado que o condutor trafegava com o veículo fazendo Zig Zag, sendo possível abordá-lo no cruzamento da Av Santa Barbara com a Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano. O condutor, de 61 anos, foi abordado e desembarcou do carro visivelmente desorientado, com o equilíbrio afetado e voz pastosa.

Em diálogo admitiu ter consumido bebida alcoólica e recusou-se a realizar o teste do etilômetro. Na averiguação veicular foram visualizadas latas de cerveja no interior do carro.

Durante a abordagem J. desacatou os agentes proferindo os seguintes xingamentos: ” de guardas de bosta”. Sendo assim, foi dada voz de prisão, sendo o mesmo detido, o veículo foi removido pelo guincho e apresentado ao Plantão Policial.

Pelo Plantão Policial, o condutor recusou-se a fornecer material hemático, e foi conduzido para o IML de Americana, para ser submetido a uma constatação clínica de embriaguez.

Após a constatação, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do senhor J. por infringir o Artigo 306 do CTB. O veículo foi recolhido ao pátio municipal.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL, Santa Bárbara D’Oeste – SP

NATUREZA: Embriaguez ao volante/ Desacato

DATA: 11/02/2026, HORA: 17h30

LOCAL: AVENIDA SANTA BARBARA , 474

