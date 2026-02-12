Santa Bárbara segue com ponto fixo para vacinação antirrábica

Imunização para cães e gatos pode ser agendada durante o ano todo

Proteção, cuidado e responsabilidade. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, reforça a importância da vacinação antirrábica para cães e gatos no Município. O imunizante segue disponível, de forma gratuita e mediante agendamento, em ponto fixo que funciona durante todo o ano no DVZ (Departamento de Vigilância em Zoonoses). Segundo dados da Divisão de Controle Animal do DVZ, desde o início do ano foram imunizados 51 cães e 14 gatos. Em 2025, foram 1.399 animais vacinados, sendo 937 cães e 462 gatos.

Para ter acesso, o proprietário do animal deve entrar em contato previamente para realizar o agendamento, pelo telefone (19) 3454.4020, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e ponto facultativo), das 7h30 às 16 horas. As aplicações ocorrem na Estrada da Cachoeira, 1.365, no São Joaquim, das 9 às 15 horas.

O DVZ orienta que todos os cães e gatos acima de três meses sadios devem ser vacinados anualmente. A vacinação é a forma mais importante de controlar a raiva nos cães e gatos e, por consequência, na população humana.

A raiva é uma zoonose causada por um vírus com alta letalidade, chegando a 100% de óbitos nos indivíduos acometidos. O vírus contido na saliva do animal infectado penetra no organismo principalmente por meio da mordedura, arranhadura e lambedura.

Atualmente os casos de raiva em animais estão relacionados a acidentes com morcegos, que podem ser encontrados no solo, caídos, pendurados em paredes, ou caçados, principalmente pelos felinos.

Em casos de humanos que entraram em contato com morcegos, a Prefeitura orienta procurar atendimento médico o mais rápido possível. Já os cães e gatos quando contactantes precisam receber dose de reforço da vacina antirrábica.

A Prefeitura ressalta ainda que nunca se deve manipular morcegos, principalmente os caídos no solo. Sempre que esses animais forem encontrados, a pessoa deve ligar para o Departamento de Vigilância em Zoonoses, que realizará o recolhimento e envio para análise.

