Marcos Caetano discute funcionamento do novo reservatório no Parque Gramado

O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na sexta-feira (6) com o diretor-superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE), Fábio Renato de Oliveira, para tratar sobre o funcionamento do novo reservatório de água do bairro Parque Gramado.

Durante o encontro, o parlamentar questionou sobre o início das operações do reservatório e a previsão para que o equipamento passe a abastecer efetivamente os moradores da região, para garantir maior segurança no fornecimento de água para a população local.

De acordo com o diretor, o DAE está finalizando os testes técnicos necessários para a liberação do reservatório. “A estrutura ainda não entrou em funcionamento total porque não está completamente finalizada, devido a algumas intercorrências identificadas após os primeiros testes operacionais”, comentou Oliveira.

O diretor informou ainda que a equipe técnica do DAE realiza novas medições para identificar possíveis vazamentos nos registros e análises da qualidade da água. Após a conclusão dessas etapas, a previsão é que o reservatório seja liberado integralmente nos próximos meses.

O parlamentar destacou que o início da operação do reservatório pode melhorar significativamente o abastecimento na região do Parque Gramado. “Por muitos anos, os moradores me procuram para cobrar um reservatório de água na região. Acompanharei o andamento dos trabalhos para garantir que a população receba o serviço com qualidade e segurança”, comentou Marcos Caetano.

