Na sexta-feira (6), as crianças, jovens e adultos matriculados (25 mil) nas escolas da Prefeitura reencontraram amigos e profissionais da educação

Depois das merecidas férias de final de ano, é tempo de retomar os estudos. Esta sexta-feira (06/02) foi dia de abraços, beijinhos e cumprimentos de afeto para matar as saudades dos amigos, colegas e também dos professores e demais profissionais da educação, em Hortolândia. Na rede municipal de ensino, à qual estão vinculados aproximadamente 25 mil alunos, esta foi a cena vista ao longo do dia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O ambiente acolhedor, com cartazes e decoração especial, aqueceu os corações dos pequenos e dos grandes também.

“Eu gostei da escola e dos desenhos. Esse ano eu quero aprender inglês e ser igual ao meu irmão”, comentou Gael Vicente, que ingressa agora no Ensino Fundamental, na sala do 1° ano F da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Salvador Zacarias Pereira Júnior, no Jd. Novo Ângulo.

“Não precisa ter medo, gente. Vai ser muito divertido”, comentou Paola Vitória de Jesus, aluna do 3° ano H, na mesma escola, orientando os novatos. “O que eu mais gosto na escola são os professores. Minha matéria favorita é Português. Esse ano eu quero aprender Matemática”, afirmou a menina.

Readaptação

Para os pais e responsáveis, o período é também de readaptação. “Férias é bom que dá um descanso na mente de novo. Espero que esse ano ela [Paola] aprenda um pouco mais, em um ritmo mais acelerado”, afirmou Bruna de Jesus, mãe da estudante.

“Estou ansioso, por ele [Gael] e por minha família. Ele veio de outra escola e está ansioso pelos novos amiguinhos. O meu mais velho está com 17 anos já, vai se formar agora. Espero que o Gael tenha amizades novas, porque ele é meio retraído, sabe?”, revelou Daniel Batista, pai de Gael.

Um dos assuntos em pauta no primeiro dia de aula foi o anúncio, feito pela Prefeitura, da entrega dos kits escolares, de uniformes de verão e de materiais, a partir da próxima quinta-feira (12/02). A ação beneficiará tanto os inscritos nas 60 unidades próprias, quanto os das oito escolas vinculadas, administradas pela Associação Maria do Carmo. A medida é essencial para que os estudantes comecem os estudos preparados para as atividades pedagógicas. Cada escola tem autonomia para definir o cronograma de entrega dos kits escolares.

Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia haverá 15 cerimônias oficiais de entrega, entre os dias 12 e 23 de fevereiro, passando por todas as regiões de Hortolândia.