O União Barbarense venceu de virada a Franca na noite desta quarta-feira e voltou a subir na tabela da Série A3 do Campeonato Paulista. O jogo ainda teve um golaço de voleio do Leão da 13.
Com a vitória, o Leão da 13 agora soma nove pontos e ocupa a sexta colocação, enquanto a Francana segue com 6 e caiu para o décimo lugar.
O primeiro tempo foi bastante movimentado e a Francana e com apenas três minutos abriu o placar para os visitantes.
O União Barbarense reagiu rápido e empatou o jogo pouco tempo depois. Após jogada pelo lado direito, que resultou no cruzamento, a defesa afastou e na sobra, da entrada da área de primeira, Giovani Alvizi bateu forte de peito de pé para vencer o goleiro.
Quase que no lance seguinte, em escanteio que Fabrício cobrou aberto na cabeça de Vitor Felipe. Este ganhou do Renato Rossi pelo alto e testou firme no canto esquerdo, para virar a partida aos 17 minutos.
Na volta do intervalo, o domínio dos donos da casa ficou ainda maior. Com a vantagem e a confiança em alta.
Golaço
O terceiro gol do Leão veio após a Francana sair jogando errado com Léo Portela. Matheus Lu cruzou, Renato quase fez contra, o goleiro defendeu, mas no rebote, Fabrício chegou mandando uma bomba de primeira, que ainda bateu no goleiro e entrou.
União Barbarense joga sábado
No sábado, às 18h, o União Barbarense visita o Catanduva.
