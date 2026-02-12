Evento Carnaval da Prefeitura pretende levar alegria e inclusão a pessoas com deficiência e familiares, que não costumam participar do Carnaval devido às dificuldades e à falta de acessibilidade

A Prefeitura de Hortolândia promoverá, nesta quinta-feira (12/02), das 9h às 12h, um baile de “Carnaval Inclusivo”. O evento, organizado pela Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, será na chácara Gold Eventos, localizada na Rua Cícero Ramos Meira, 665, no Jd. Rosolém.

O baile, gratuito, é voltado a usuários dos grupos PcD do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo da rede SUAS (Sistema Único de Assistência Social), tais como os atendidos nos CRAS (Centros de Referência e Assistência Social) e no serviço de residência inclusiva, bem como para usuários com deficiência atendidos nos Caps (Centro de Atendimento Psicosocial) Vida e IJ (Infância e juventude), unidades da Secretaria de Saúde.

Segundo o DPcD (Departamento de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência), acompanhantes de atendidos nestes serviços também poderão participar.

Além da decoração festiva, a programação prevê a execução de músicas temáticas, como marchinhas carnavalescas, apresentação de percussão, alimentação e banho de piscina.

Segundo a diretora do DPcD, Quézia Garcia, o objetivo do evento é “promover um carnaval para pessoas com deficiência e seus acompanhantes, garantindo um ambiente seguro, acessível, acolhedor e respeitoso, onde todos possam participar da folia com autonomia, conforto e alegria. A proposta é oferecer uma experiência pensada nos detalhes, sem barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais, fortalecendo o convívio, a autoestima e o direito ao lazer, celebrando a diversidade e a vida em um espaço onde cada pessoa é protagonista da festa”, afirma a gestora.