Bike em alta- Um levantamento interno da Coris, referência em assistência e seguro viagem, revela que a prática de ciclismo é hoje a atividade esportiva que mais concentra despesas médicas entre brasileiros em viagens internacionais. Pelo segundo ano consecutivo, Bike, Ski e Snowboard ocupam o topo do ranking de esportes de aventura com maior impacto financeiro em atendimentos médicos no exterior.

Os dados, porém, mostram uma diferença ainda mais expressiva na liderança: os custos de sinistros relacionados à bicicleta foram quase 6 vezes maiores do que os registrados no Ski — segundo colocado no ranking. Já o Snowboard manteve-se na terceira posição, reforçando o nível de exposição de viajantes que praticam esportes de neve.

A predominância da bicicleta nas despesas médicas acompanha uma mudança clara no comportamento do viajante brasileiro. Além do aumento do cicloturismo e de viagens com foco em experiências esportivas, a bike também ganhou espaço como meio de deslocamento urbano em destinos internacionais, ampliando a possibilidade de quedas, colisões e acidentes em diferentes contextos.

“O brasileiro está viajando mais e diversificando as experiências que busca no exterior. A prática de esportes, especialmente os de aventura, entrou definitivamente no planejamento das viagens”, afirma Cláudia Brito, diretora comercial e marketing da Coris. “O ciclismo envolve desde trilhas técnicas até percursos urbanos, com diferentes níveis de risco. Quando ocorre um acidente fora do país, os custos hospitalares tendem a ser altos e muitos atendimentos exigem procedimentos complexos.”

Esportes de neve seguem relevantes no volume e no custo (bike)

Mesmo atrás da bicicleta, Ski e Snowboard continuam entre os esportes com maior frequência de sinistros e custos relevantes, especialmente durante a temporada de inverno no hemisfério norte. Acidentes nessas modalidades geralmente envolvem fraturas, lesões articulares e atendimentos emergenciais em destinos de alto custo médico.

“Quando falamos de esportes de aventura, ter uma cobertura adequada deixa de ser escolha e passa a ser necessidade”, reforça Cláudia. “Atendimentos que envolvem internação, remoção médica, cirurgia ou acompanhamento especializado podem ultrapassar facilmente valores altíssimos no exterior. O seguro viagem garante suporte operacional, financeiro e emocional em um momento desafiador para o viajante e sua família.”

Com o crescimento das viagens ligadas a atividades esportivas, a Coris reforça a importância de que os viajantes avaliem atentamente as coberturas contratadas antes de embarcar, principalmente quando há intenção de praticar esportes de aventura.

A recomendação inclui:

contratação de planos com cobertura específica para esportes de aventura

atenção aos limites de despesas médicas

verificação de cobertura para remoção e repatriação

suporte em português e atendimento 24h

“Mais do que proteção financeira, o seguro garante acesso estruturado a redes hospitalares qualificadas, coordenação médica internacional e assistência integral em situações de emergência”, conclui a diretora.

Sobre o levantamento

O levantamento considera sinistros registrados pela Coris em 2025 envolvendo viajantes brasileiros que praticaram esportes de aventura no exterior, avaliando volume e custo das despesas médicas associadas às ocorrências.

Sobre a Coris

A Coris, empresa com mais de 35 anos de experiência em assistência e seguro viagem, destaca-se como uma das líderes no setor.

Com uma ampla gama de serviços, a empresa oferece opções de seguro para todos os tipos de viagens nacionais e internacionais incluindo viagens de lazer e negócios, cruzeiros, intercâmbios, além de coberturas específicas para pets, gestantes e esportistas amadores e profissionais. A Coris possui o maior número de modalidades esportivas cobertas, consolidando sua posição como a principal no setor.

O constante investimento em tecnologia e qualidade é evidenciado pela presença de uma equipe do corpo clínico dos hospitais Israelita Albert Einstein e Sírio-Libanês, reforçando o seu compromisso com a excelência na prestação de serviços.

Todos os serviços e pacotes da empresa incluem a cobertura médica para doenças preexistentes, atendendo às diversas necessidades dos clientes e possibilitando que todos os viajantes possam sonhar e usufruir do sonho de viajar. Além disso, a empresa estabelece parcerias estratégicas com renomados atletas e influenciadores, como os campeões mundiais de surf Lucas Chumbo e Bruna Takahashi, reforçando o compromisso da Coris em oferecer soluções completas e confiáveis exatamente quando o viajante mais precisa.