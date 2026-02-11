Hortolândia aplica 314 doses no ‘Dia D’ da vacinação

Prefeitura continua a oferecer as vacinas contra Febre Amarela, Sarampo e as que integram o Calendário Nacional nas UBSs

Hortolândia aplica 314 doses no Dia D de vacinação. Esse é o resultado da ação promovida pela Prefeitura na UBS (Unidade Básica de Saúde) Santa Clara, neste sábado (07/02). A ação foi para ampliar a cobertura vacinal contra Febre Amarela e Sarampo, conforme orientação do Ministério da Saúde do governo do Estado. Na ocasião, as pessoas também puderam atualizar as carteiras de vacinação.

De acordo com a Secretaria de Saúde, que considerou o resultado muito bom, foram aplicadas 44 doses da vacina contra Febre Amarela e 38 contra Sarampo. Além do Dia D, a Prefeitura intensificou a imunização contra as duas doenças nas UBSs, ao longo da semana passada. Durante o período foram aplicadas 292 doses da vacina contra Febre Amarela e 209 doses da vacina contra Sarampo.

Ainda durante o Dia D, 187 pessoas aproveitaram para colocar as vacinas em dia. Os imunizantes mais procurados foram:

– Dupla Adulto (contra Difteria e Tétano): 56 doses aplicadas

– COVID para maiores de 12 anos: 46 doses aplicadas

– Hepatite B: 39 doses aplicadas

– Dengue: 38 doses aplicadas

A Prefeitura de Hortolândia reforça para a população que as vacinas contra Febre Amarela, Sarampo e as que integram o Calendário Nacional de Imunização continuam a ser oferecidas nas UBSs.

Para possibilitar que os moradores consigam se vacinar durante a semana, a Prefeitura reforça que as salas de vacinação de sete UBSs funcionam em horário ampliado. Confira abaixo quais são as sete unidades:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto

