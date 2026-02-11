Criminosos estão se passando pela Dra. Ana Paula Caricilli, advogada do SSPMA

O Sindicato, mais uma vez, alerta todos os Servidores para estarem atentos a possíveis fraudes e golpes por telefone, e-mail, WhatsApp, etc. Desta vez, golpistas estão se passando pela Dra. Ana Paula Caricilli, advogada do SSPMA. Os criminosos ligam, pedem dados sigilosos e até bancários, solicitam valores a fim de “liberarem” processos judiciais. Tome cuidado e não acredite em golpistas!

