Iguatemi e Galleria Shopping divulgam funcionamento durante o Carnaval

Empreendimentos de Campinas funcionam em horário diferenciado durante festividade popular

Em razão do Carnaval, o Iguatemi Campinas e o Galleria Shopping divulgam o funcionamento ao longo do feriado, orientando os clientes sobre os dias e horários de abertura das operações durante o período.

Galleria Shopping

Dia 14/02 (sábado)

Lojas: das 10h às 22h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Dia 15/02 (domingo)

Lojas: das 12h às 20h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Dia 16/02 (segunda-feira)

Lojas: das 10h às 22h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Dia 17/02 (terça-feira)

Lojas: das 12h às 20h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Dia 18/02 (quarta-feira)

Lojas, alimentação e lazer: das 12h às 22h

Iguatemi Campinas

Dia 14/02 (sábado)

Lojas: das 10h às 22h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Dia 15/02 (domingo)

Lojas: das 12h às 20h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Dia 16/02 (segunda-feira)

Lojas: das 10h às 22h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Dia 17/02 (terça-feira)

Lojas: das 10h às 22h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Dia 18/02 (quarta-feira)

Lojas: das 12h às 22h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Galeria Shopping

Com arquitetura diferenciada e um ambiente paisagístico que valoriza as áreas livres e arborizadas, o Galleria Shopping foi responsável por introduzir no país o conceito de lifestyle, principalmente por seguir o estilo de um open mall. O empreendimento, que pertence à Iguatemi S.A., destaca-se como um dos mais sofisticados centros de compras do país e apresenta um mix de operações completo formado por lojas especializadas em moda e acessórios, além de opções de gastronomia, serviços, lazer e entretenimento. Adicionalmente, o shopping faz parte de um complexo multiuso e oferece conforto e conveniência para os clientes.

Iguatemi Campinas

O Shopping Center Iguatemi Campinas foi o primeiro shopping do Brasil construído fora das grandes capitais e tornou-se o melhor complexo de uso misto do interior de São Paulo. Segundo shopping da Iguatemi Empresa de Shopping Centers e maior complexo da rede, são 380 operações com diversas opções de moda – marcas nacionais e internacionais –, gastronomia, casa/decoração, tecnologia, cultura e lazer. Com um ambiente agradável e pensado nos mínimos detalhes, o empreendimento proporciona conforto e conveniência para seus clientes em um único lugar e apresenta diferenciais como o mais moderno teatro da cidade, dois complexos de cinema – incluindo um prime –, além da única torre de estacionamento coberto entre os shoppings da região, com sistema de sinalização de vagas.

