Jr Dias quer ‘expulsar’ mercado do Zanaga e de Americana

Vereador citou flagrantes de “carne estragada” e criticou unidades do estabelecimento

Na sessão desta terça-feira (10), o vereador Juninho Dias (PSD) criticou duramente um supermercado instalado no bairro Antônio Zanaga, em Americana. O parlamentar citou casos de flagrantes de “carne podre” e foi além: pediu a retirada das duas unidades do comércio do bairro e do município como um todo. Houve a votação, durante a sessão, de uma moção de repúdio ao supermercado.

Na discussão, o vereador mencionou o nome do estabelecimento e disse que a rede chegou faz pouco tempo no bairro. “Uma região populosa, que tem muitas famílias simples e o proprietário, aproveitando da situação, colocando carne estragada pra vender”, apontou Jr Dias.

“Foram mais de 400 quilos encontrados dentro do supermercado. Com mosca, bigato, coisas que as nossas famílias não merecem. Por mais que tenham uma condição abaixo do normal, as famílias não merecem isso”, defendeu o vereador. “Ouvimos que o proprietário pediu desculpas. Mas não é assunto. Não foi a primeira vez. Vou ver formas de mobilizar a população pra estar na frente dessas duas unidades de mercado no Zanaga. Pra que possamos tirar esse canalha de lá”, disparou.

Estrutura

De acordo com Jr Dias, o Zanaga “é um lugar de gente simples. Não tem tonto lá”. O vereador foi além: “Se quer fazer um trabalho honesto, faça. Mas está muito triste a situação”. Também citou que existe uma “grande estrutura” e o mercado paga entre R$ 25 mil e R$ 30 mil de aluguel. “Ainda oferecer carne podre. Não é a primeira vez”, reforçou. Segundo ele, clientes reclamam e o estabelecimento troca produtos supostamente inapropriados para o consumo humano.

Jr Dias ainda revelou que “está envolvido desde o início” com ações contra o estabelecimento. Mencionou conversa com o secretário de Governo da Prefeitura, Jesuel de Freitas, para atender a denúncias. “Conseguimos articular na hora certa da Vigilância Sanitária chegar e pegar tudo isso”, contou. Na sequência, parabenizou a administração municipal.

“E não adianta sair do Zanaga e ir pro Jardim da Paz. Não adianta ir do Jardim da Paz pro Guanabara. Não adianta ir do Guanabara e ir pro Lírios. É aonde que muitas vezes a família vai lá pegar três ‘bifinhos’ pra comer no almoço, dois ‘bifinhos’ na janta”, acrescentou Jr Dias. “Americana não tem espaço pra você!”, concluiu o vereador.

