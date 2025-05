EMEF Darcy Ribeiro recebe premiação de etapa do Campeonato de Tampinhas

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Darcy Ribeiro, no Jardim da Paz, recebeu o troféu do 4º Campeonato de Arrecadação de Tampinhas, Lacres e Papel Cartão “Eu junto, você também. Todos fazendo o bem”, referente à arrecadação dos materiais recicláveis no mês de março.

A premiação foi realizada, nesta quinta-feira (22), pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Idealizado pela APAE e patrocinado pela Papirus Indústria de Papel S/A, o campeonato conta com apoio das secretarias municipais de Meio Ambiente, Educação e Obras, da Diretoria Regional de Ensino, CDP, Rotary Club Ação e outros parceiros.

Secretário parabeniza Emef

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou o papel das escolas na conscientização ambiental. “A participação das escolas é fundamental para a educação ambiental, conscientização e preservação do meio ambiente. A ação mobiliza a população, incentivando a reciclagem dos materiais, que seriam descartados e agora terão a destinação correta. Parabéns à EMEF Darcy Ribeiro pela conquista e dedicação.”

A iniciativa envolve unidades das redes municipal, estadual e particular de ensino, que concorrem mensalmente a troféus, certificados e prêmios. As entregas contam com a presença do mascote da Coleta Seletiva, o Lixildo, que ajuda a engajar os alunos na causa.

