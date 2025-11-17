EMEF Milton Santos, na Praia Azul, ganha novo espaço verde para estudantes

Estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Milton Santos, na Praia Azul, em Americana, agora contam com um novo espaço para o desenvolvimento de atividades pedagógicas: um deck, um pergolado, bancos e lixeiras de coleta seletiva produzidos de madeira plástica, feita a partir de resíduos industriais retirados de aterros do município. A área foi disponibilizada para o uso de crianças e adolescentes esta semana.

O projeto, doado à escola pela In Brasil Madeira Plástica, com filial em Americana, utiliza sacolas plásticas retiradas do meio ambiente. De acordo com a empresa, cada m² de madeira plástica é resultado do processamento de 22 kg de resíduos descartados em aterros. O material plástico ainda tem mais resistência no contato com a água, na comparação com a madeira nativa, além de evitar o desmatamento.

A novidade chegou acompanhada de um projeto pedagógico na área de Ciências da Natureza e que trabalhou com os estudantes a capacidade de compreender, interpretar e transformar o mundo com base em conceitos como reciclagem e sustentabilidade.

“Trata-se de uma ação interessante da iniciativa privada, que entrega à comunidade escolar mobiliários desenvolvidos com tecnologia de impacto na preservação ambiental, em alinhamento com o conteúdo pedagógico em desenvolvimento. O projeto transforma o aprendizado em experiência, reforçando o papel da Educação como ferramenta de mudança de hábitos e de transformação socioambiental”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

