Nesta terça-feira (18), a região de Campinas será palco do 2º Fórum Regional da Juventude – “Agenda Jovem SP: Panorama, Perspectivas e Oportunidades”, promovido pela Coordenadoria de Políticas para a Juventude (CPJ), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. O evento acontece na Morada das Flores, das 9h às 12h.

O evento é uma oportunidade para jovens, gestores públicos, educadores e lideranças locais participarem de um espaço de diálogo e construção de políticas públicas voltadas ao público. A proposta é ouvir as demandas da região e apresentar programas e iniciativas do Governo de São Paulo voltados a quem tem entre 15 e 29 anos.

O fórum também será espaço para apresentar ações e programas desenvolvidos pela CPJ, além de promover uma escuta ativa sobre os desafios e oportunidades locais. O encontro contará com mesas de diálogo que permitirão identificar demandas regionais e boas práticas que contribuam para o desenvolvimento de políticas de juventude mais eficazes e integradas.

Os municípios participantes possuem papel fundamental na consolidação de instrumentos de gestão, como o Conselho Municipal e a Agenda Jovem, fortalecendo o alinhamento com o Estado e garantindo maior representatividade em suas regiões.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link (bit.ly/ForumRegionaldaJuventude2025).

Serviço

Fórum Regional da Juventude da Região Campinas

Data e horário:18/11, das 9h às 12h

Local:Rua Muscarias, 1-91 – Morada das Flores, Holambra – SP

