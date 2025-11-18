Empresa brasileira é selecionada para evento que reúne startups e investidores na Finlândia

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Empreendedores de startups e investidores de mais de 100 países vão se reunir em um dos principais eventos do setor, o Slush 2025, que será realizado nos dias 19 e 20 de novembro em Helsinque, na Finlândia. O encontro tem como objetivo aproximar fundadores de empresas, fundos de capital de risco e líderes do setor de tecnologia, criando um ambiente voltado à inovação e à expansão internacional de negócios.

A programação no centro de convenções Messukeskus contará com palestras, painéis e atividades voltadas à operação, crescimento e internacionalização de empresas de base tecnológica. A estrutura do evento inclui uma plataforma digital de agendamento de reuniões, com mais de 20 mil encontros previstos, além de 400 mesas de negociação disponíveis no espaço físico. Também estão previstos mais de 600 eventos paralelos distribuídos pela cidade durante a semana do evento.

Entre os nomes já confirmados para os debates estão Markus Vilig, CEO da Bolt; Vlad Tenev, CEO da Robinhood Markets; Lucy Liu, cofundadora da Airwallex; Anton Osika, fundador da Lovable; e Qasar Younis, CEO da Applied Intuition.

O Brasil será representado no Slush 2025 pela IKKIO, startup de tecnologia liderada por Iara Dias. A empresa foi selecionada para integrar a lista de 100 startups escolhidas pela organização para participar da competição internacional Slush 100, que identifica negócios de alto potencial de crescimento. Fundada em 2023, a IKKIO desenvolve um assistente de inteligência artificial para smart glasses capaz de oferecer percepção e descrição de ambientes, objetos e produtos, ampliando a autonomia e a inclusão de pessoas com deficiência visual no mundo físico.

“Estar entre as finalistas do Slush 100 é um reconhecimento importante do trabalho que temos desenvolvido nos últimos anos. Nosso propósito é tornar a acessibilidade algo natural, integrando tecnologia à vida cotidiana das pessoas cegas e com baixa visão”, afirma Iara Dias, CEO da IKKIO. “Mais do que uma conquista, essa seleção representa uma oportunidade de mostrar que o Brasil também é capaz de liderar inovações com impacto social global.”

Para a empreendedora, o Slush é um evento estratégico por reunir, em um mesmo ambiente, empreendedores e investidores de todo o mundo, especialmente da área de tecnologia. “O Slush é, sem dúvida, um dos maiores e mais relevantes eventos para criar conexões reais entre quem está construindo soluções inovadoras e quem acredita nelas. A cada edição, surgem novas oportunidades de parcerias e investimento — e este ano, nossa expectativa é ampliar ainda mais esse diálogo com investidores que compartilham da nossa visão de impacto e inclusão”, afirma Iara Dias.

Para empreendedores brasileiros, o Slush 2025 pode representar mais do que uma oportunidade de exposição. O evento funciona como porta de entrada para o ecossistema finlandês, reconhecido por infraestrutura tecnológica sólida, políticas de incentivo à inovação e ambiente favorável a negócios de base científica e tecnológica.

Inclusive, como parte da iniciativa de aproximação de profissionais e empreendedores brasileiros do mercado finlandês, o Slush 2025 contará com a presença de uma delegação do Cubo Itaú, um dos mais relevantes hubs de inovação da América Latina e uma organização sem fins lucrativos que conecta soluções tecnológicas para construir grandes cases de inovação para o mercado.

“O Slush 2025 reforça a posição da Finlândia como um polo global para startups e talentos”, destaca Hanna Riski, Senior Advisor da Business Finland. “A Finlândia reconhece que atrair fundadores de startups, talentos e empresas é essencial — e trazer organizações como o Cubo Itaú para um dos maiores eventos de inovação do país também é. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento e para a diplomacia entre as duas partes”, conclui.

Durante o Slush, a Business Finland realizará o evento paralelo Slush Arctic Ambitions – Finland’s Startup Powerhouse, que acontecerá no dia 19 de novembro, das 15h às 16h30 (horário local), em Helsinque. A sessão reunirá fundadores de startups internacionais, líderes de ecossistema e representantes de cidades para discutir oportunidades de crescimento e internacionalização de startups a partir da Finlândia. O evento destacará os principais pontos fortes do ecossistema de startups finlandês, o que ele oferece para fundadores internacionais e apresentará uma visão geral do cenário de financiamento. Também haverá um interessante painel sobre os setores mais fortes da Finlândia.

“Nosso objetivo é apresentar a força e o dinamismo do ecossistema de startups da Finlândia e demonstrar por que o país se tornou um dos principais pólos mundiais para empreendimentos baseados em tecnologia”, conclui Hanna Riski, Senior Advisor da Business Finland.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP