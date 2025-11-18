Rosa de Saron se apresenta em Americana na programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, apresentou nesta segunda-feira (17) a programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025” para celebrar a época mais mágica do ano. As atrações serão realizadas na região da Praça Comendador Müller, no Centro, que receberá decoração especial, assim como a região do Portal Princesa Tecelã, na entrada de Americana. O destaque deste ano é o show da banda Rosa de Saron, no dia 6 de dezembro.

A abertura oficial, com a inauguração da decoração natalina e o acendimento das luzes, está marcada para o dia 5 de dezembro (sexta-feira), na praça. A programação será realizada de terça-feira a sábado, a partir das 18h. Serão 12 dias de atividades, com apresentações musicais, desfile, corais, presépio vivo e o concerto a luz de velas, com clássicos do rock.

No dia 6 (sábado), Americana recebe o show da banda Rosa de Saron, às 20h, na Rua Fernando de Camargo, em frente à praça. O grupo de rock cristão, referência nacional no segmento, tem origem no movimento da Renovação Carismática Católica e a admiração de diversas correntes cristãs. São mais de 30 anos de estrada e 370 milhões de visualizações no YouTube. Embalada por canções que expressam temas como fé, reflexão, amor e renovação, a apresentação reforça o espírito natalino transmitido pela programação especial do município. Também no sábado, o show de abertura, às 18h, será do Ministério ComVocação, de Americana, que apresentará um repertório especial com músicas de Frei Gilson.

“Americana está prestes a presenciar mais um Natal memorável. Este é um tempo propício para olharmos para dentro, cultivarmos o afeto e a generosidade. Preparamos uma festa magnífica no coração da cidade e contamos com a presença de todos para compartilhar a alegria desta comemoração”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“O espetáculo na Praça Comendador Müller será, mais uma vez, um verdadeiro encanto para os sentidos, com sinfonias natalinas e um show de luzes, preservando a magia que criamos juntos nos últimos anos”, declarou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Na decoração da praça, o destaque será uma árvore de Natal com 12 metros de altura. Haverá ainda um balão interativo, túnel de luzes com pisca-pisca, portal de estrelas na escadaria, além da fonte decorada com estrelas belgas e um túnel de estrelas. As janelas na fachada da Biblioteca Municipal terão contornadas com uma iluminação especial, além da figura do Papai Noel. O Portal também será decorado com uma árvore de Natal e um letreiro de Boas Festas.

“Nosso objetivo é que todos vivam experiências marcantes durante as comemorações de Natal na Praça Comendador Müller. Nos 150 anos de Americana, teremos uma atmosfera deslumbrante e atrações especiais que prometem encantar e comover o público presente. Convidamos todas as famílias da cidade a prestigiar a programação”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A Casinha do Papai Noel, idealizada pela ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) e instalada na Praça Comendador Muller, também é uma das atrações confirmadas. O espaço estará aberto todas as noites durante a semana, das 18h às 22h, e aos sábados, das 9h às 18h. Entre os dias 15 e 19 de dezembro, a Praça da Matriz Velha de Santo Antônio será palco de música, intervenções culturais e a presença de food trucks.

Para o presidente da ACIA, James Nadin, no momento em que as cidades buscam reocupar seus espaços, fortalecer a economia local e reconstruir vínculos comunitários, iniciativas como esta se tornam fundamentais. “Levar a magia do Natal para o Centro e para os bairros é uma forma de fortalecer o comércio, aproximar famílias e valorizar a cultura local. A união entre setor público e iniciativa privada é o que permite que esse tipo de projeto aconteça em escala, com impacto real no desenvolvimento econômico e social”, explicou.

O “EnCantos e Luzes de Natal 2025” é viabilizado com recursos da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas).

Confira a programação completa:

05/12 (sexta)

Início do horário especial do comércio

18h30 – Cerimônia de abertura e acendimento das luzes

19h – Combo MPB/Jazz da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos

20h30 – Orquestra Sinfônica Heitor Villa-Lobos e Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”

06/12 (sábado)

18h – Ministério ComVocação – Especial canções do Frei Gilson

20h – Show com Rosa de Saron – Natal em Família

09/12 (terça)

18h – Trilha sonora natalina

18h30 – Fanfarra Heitor Penteado, com desfile pelo Calçadão do Centro

20h – Orquestra Filarmônica do SENAI

10/12 (quarta)

18h – Trilha sonora natalina

20h – Class Rock – “Lendas do Rock” (Concerto à luz de velas)

11/12 (quinta)

18h – Trilha sonora natalina

20h – Americana Jazz Big Band

12/12 (sexta)

18h – Trilha sonora natalina

19h – Coral Risoleta ComuniCanto da Escola Estadual Prof.ª Risoleta Lopes Aranha

20h30 – Coral Musipaz

13/12 (sábado)

18h – Trilha sonora natalina

20h – Piano in Concert com Pedro Paulo

16/12 (terça)

18h – Trilha sonora natalina

Apresentação dos alunos do curso de Produção Cultural do SENAC Americana

17/12 (quarta)

18h – Trilha sonora natalina

18h30 – Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” e convidados

20h – Orquestra Sinfônica de Americana

18/12 (quinta)

18h – Premiação do Concurso de Decoração Natalina 2025

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

19h – Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e Coral

20h30 – Orquestra e Coral UMADAME

19/12 (sexta)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

21h – Piano In Concert com Mateus Pavan

20/12 (sábado)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

20h – Coral Glorificantus

