Empresa-filha da Unicamp oferece curso grátis para estruturar currículo

Em dezembro, a FM2S Educação e Consultoria, startup sediada no Parque Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), disponibiliza o curso online e gratuito "Como estruturar um bom currículo". A iniciativa é voltada para pessoas que desejam entrar no mercado de trabalho, aumentar suas chances de efetivação ou que estão em busca de recolocação profissional. Com carga horária de seis horas, a capacitação ensina os participantes sobre a estruturação de currículos, apresentação de documentos organizados, adequação a vagas específicas, além de destacar critérios frequentemente avaliados pelos recrutadores. O conteúdo inclui um passo a passo e estudo de caso para que os alunos apliquem o conhecimento adquirido na prática. "Diariamente, as empresas recebem inúmeros currículos em seus e-mails e bases de dados. Saber elaborar um arquivo eficaz, com informações relevantes, objetivas e que evidenciem competências e experiências de acordo com a posição almejada, pode ser um diferencial significativo para conquistar uma vaga no mercado de trabalho", afirma Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S. As inscrições para o curso "Como estruturar um bom currículo" são gratuitas, com vagas limitadas, e devem ser feitas até 31 de dezembro, em https://www.fm2s.com.br/cursos/como-estruturar-um-bom-curriculo. O acesso é válido por um ano após a inscrição, com um mês de suporte e certificado incluso. As aulas podem ser assistidas a qualquer hora ou lugar, de acordo com a disponibilidade de cada pessoa. Serviço Curso online: Como estruturar um bom currículo Inscrições: Até 31 de dezembro, em https://www.fm2s.com.br/cursos/como-estruturar-um-bom-curriculo. Quanto: Gratuito Informações: Pelo WhatsApp (19) 99132-0984, ou em fm2s.com.br Sobre a FM2S A FM2S é uma empresa de consultoria e treinamento em gestão que oferece soluções de alto impacto para empresas e profissionais que buscam aprimorar suas habilidades e alcançar resultados excepcionais. Com uma forte conexão com a Unicamp e um time formado por universidades consideradas as melhores do País, como USP, Unicamp e Unesp (a maioria, mestres e doutores), a startup está comprometida em promover a excelência em gestão estratégica. Ao todo, a startup já acelerou mais de 500.000 carreiras por todo o Brasil. Mais informações estão em https://www.fm2s.com.br.