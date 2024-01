A empresária Luciana Fumagali foi encontrada

morta dentro de casa nesta sexta-feira. Uma amiga entrou na casa e a viu caída. Esta amiga chamou o atendimento médico e a Guarda Municipal.

Ela tinha problemas cardíacos e em setembro do ano passado chegou a anunciar nas redes sociais que se afastaria das atividades profissionais. Segundo amigos, ela aguardava na fila por uma cirurgia no coração.

Ela disse, em setembro, que o afastamento seria por motivo de saúde.

Lu, como era conhecida, tinha 51 anos e era natural de Tijucas- Santa Catarina.

Filha de LORIVAL FUMAGALI e LUIZA COMPER FUMAGALI , deixa os filhos: SINDYANE, GEZEBEL, KETULY , parentes e amigos.

Sepultamento em 27-01-2023 às 16:30 horas saindo o féretro do velório PQ.GRAMADO AMERICANA SP , seguindo dali para o Cemitério PQ.GRAMADO AMERICANA SP

O NM externa os pesames a amigos e familiares.

