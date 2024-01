tinha fugido e vindo parar em Americana e ganhou cana.

A mulher já era procurada pela Justiça de Minas Gerais pelo crime de roubo. Já em Americana, ela foi abordada e tinha consigo um aparelho de telefone celular, que estava com impedimento no IMEI (código de segurança) acionado por furto ou roubo.

A mulher foi abordada por agentes da Gama (Guarda Municipal) e acabou sendo conduzida ao 1º Distrito Policial. Ela ficou detida aguardando comunicação com a justiça mineira.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP