Empresária dava presentes a adolescente de 13 anos em troca de sexo.

A mulher, de 37 anos, morava na vizinhança do adolescente e o aliciou com presentes diversos como roupas novas, perfumes e jogos eletrônico. O caso gerou polêmica no X, antigo twitter.

É horrível e totalmente errado quando coisas assim acontecem. Abusar de crianças é um crime grave que deixa feridas emocionais profundas para sempre. Leia + sobre Famosos, artes e música É importante que todos se unam para proteger nossas crianças e adolescentes, denunciando qualquer tipo de abuso. No meu tempo não tinha isso kkkkk acabaram com o esquema do menor kkkk

Hot influencer trocou academia pela dieta do sexo

Em vez de academia, maratona de sexo. Mari Oliveira, influencer +18, abriu o jogo sobre sua nova dieta para Luciana Gimenez no Super Pop, da RedeTV!. Musa do OnlyFans e da Privacy, ela mantém uma rotina apimentada com o namorado, cerca de 4h de sexo todos os dias, e mostra tudo nas suas plataformas adultas.

Além da boa forma, ela fatura com isso. Com os vídeos íntimos, Mari lucra R$ 50 mil em média, por mês. “Cansei de academia e decidi testar a dieta, perco 700 calorias por dia, é milagrosa”, diz animada. “Vi uma entrevista da Kim Kardashian falando sobre isso e decidi copiar. Meu namorado não reclama. E estou mais sequinha, mais gostosa. Ele também (risos)”.

Na TV, Mari contou que eliminou 5kg desde o início da dieta, em novembro do ano passado. Desde então, ganhou mais fôlego para atividades do dia a dia e salvou sua relação. “Vai esfriando com o tempo, é normal. A dieta me ajudou nisso também. Em casa, tá pegando fogo todo dia (risos). É duplamente saudável. Recomendo”.

Apesar de se inspirar em famosas, a influencer tem acompanhamento médico e não deixou de fazer musculação esporadicamente para definir o shape. Ela alerta para ‘dietas milagrosas’ e remédios para emagrecimento. Mari já caiu em ciladas do tipo, tudo sem resultado.

“As pessoas confundem. A dieta do sexo é para secar, perder peso e medidas. Mas para definir os músculos, tem que treinar, ainda que mais leve. A diferença é que parei de viver uma ditadura fitness, consigo equilibrar bem com a nova dieta. Não existe milagre. Mas dá para manter o corpo sem culpa e sem neuras. E mais importante, com prazer”, garante.

Com apenas 23 anos, a influencer +18 compartilha não apenas sua rotina picante, mas também fotos e vídeos do seu dia a dia. Recentemente, Mari se envolveu em polêmica ao ter o carro pichado pela mulher ciumenta de um assinante. Ela recorreu à polícia e o caso é investigado.