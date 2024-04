Mutirão antidengue já recolhou 8,8 toneladas de lixo

Mutirão- A Prefeitura de Americana já recolheu 8.850 quilos

de materiais considerados potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, durante o mutirão de combate à dengue, iniciado no dia 6 de fevereiro. A ação faz parte da campanha “Americana contra a dengue – Um mosquito não é mais forte que uma cidade inteira”. Os agentes de controle de endemias também visitaram 52.643 imóveis em diversas regiões da cidade.

Os bairros onde foram realizadas as visitas são: Nossa Senhora de Fátima, São Luiz, Jardim América, Jardim Boer, Jardim Mirandola, Vila Helena, Jardim Alvorada, São Domingos, Bela Vista, Vila Santa Maria, Parque Gramado, Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim Ipiranga, Vila Mathiensen, Cidade Jardim, Parque da Liberdade, Antônio Zanaga, Jardim dos Lírios, Jardim das Flores e Jardim Lilases. Nesta semana, as equipes estão percorrendo o bairro Jaguari.

Os agentes visitam os imóveis e recolhem todo tipo de material em desuso que possa acumular água, como pneus, latas, tambores, cisternas e garrafas. O procedimento também ocorre em terrenos baldios.

Nos imóveis edificados, a retirada é feita sob a supervisão e autorização do morador e/ou proprietário. Nesta ação, os agentes não retiram lixo comum e nem móveis ou similares descartados pelos moradores.

“Nós intensificamos a ação de retirada dos materiais que possam servir como criadouros do mosquito, mas precisamos que a população colabore evitando manter nos imóveis recipientes que acumulem água. Se cada um fizer a sua parte, nós conseguiremos reduzir a infestação do Aedes aegypti e, consequentemente, evitar a propagação da doença”, destaca o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

Além do mutirão, a campanha engloba outras ações, como revisão e atualização do fluxo de manejo clínico e coleta de exames para diagnóstico, mobilização junto às escolas municipais e estaduais, distribuição de folhetos e cartazes, visitas de casa em casa com remoção de criadouros e orientações, e atividades educativas em locais de grande circulação de pessoas.

O vetor

O mosquito Aedes aegypti se reproduz na água limpa e parada. Para evitar sua proliferação, os moradores devem acondicionar corretamente o lixo doméstico, manter sempre bem tampados tonéis e caixas d’água, manter as calhas desobstruídas, acondicionar pneus e materiais inservíveis protegidos das chuvas, manter os pratos que ficam sob vasos de plantas sempre secos, entre outras medidas sanitárias.

Todo material que retém água é considerado um potencial criadouro do mosquito. Por isso é tão importante observar nos imóveis, tanto na área externa quanto interna, se há água parada e eliminá-la.

A doença

Os sintomas da dengue são febre, prostração geral, falta de apetite, dores musculares e articulares, dor no fundo dos olhos, cansaço, fadiga, enjoo, vômito, diarreia, entre outros. Em muitos casos ocorrem manchas vermelhas pelo corpo (exantemas), e nem todos os sintomas ocorrem ao mesmo tempo.

Há casos, inclusive, cuja manifestação é leve, apenas com febre e dor pelo corpo, porém a dengue não causa coriza (nariz escorrendo), situação que é facilmente diferenciada de um resfriado comum.

