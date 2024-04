FÉstival celebra cultura cristã no Complexo Usina Santa Bárbara neste sábado

Santa Bárbara d’Oeste celebra a cultura cristã com uma programação diversificada no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida, no sábado (20). O “FÉstival – um dia da celebração da fé e da família” acontece das 16 à meia-noite, com entrada gratuita, atrações musicais e teatrais nos palcos Fé e Avivah, espaços interativos, espaço imersivo e boa gastronomia beneficiando entidades assistenciais.

Os palcos trazem atrações que começam às 17 horas com o cantor, compositor e instrumentista Clebão de Paula. Às 18 horas, a Cia Nissi – com mais de 20 anos de trajetória, apresenta o espetáculo “Jardim do Inimigo – O Musical”. A programação segue às 19 horas com o casal Jefferson e Suellen, às 20h30 com Em Prol do Reino, às 21 horas com a dupla sertaneja gospel André e Felipe, às 22h30 com o cantor, compositor e instrumentista Rodrigo Ito e às 23 horas a cantora Bruna Karla encerra a programação.

O FÉstival trará também o Espaço interativo – Vivência Cristã e atividades recreativas durante todo o evento. E o Espaço Imersivo, com o simbolismo das principais árvores citadas na Bíblia, uma árvore cenográfica que oferecerá frutos e mensagens de fé que poderão ser levados pelos visitantes, um painel com os principais milagres realizados por Jesus Cristo – a transformação da água em vinho, a grande pesca, a cura de um leproso, entre outros e mesinhas, cadeiras e material de desenho e pintura para as crianças produzirem obras inspiradas pela fé e cultura cristã.

O evento foi anunciado em fevereiro em coletivo de imprensa pelo prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton, e impulsionará o Festival Avivah, lançado e realizado no ano passado no Município.

A primeira edição do FÉstival foi promovida no Memorial da América Latina, em São Paulo, e segue sendo uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Outras edições

Realizado pela primeira vez em 2023 na capital, este ano o FÉstival foi expandido e passará também por Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, no dia 13 julho. Em seguida, retorna a São Paulo no dia 30 de novembro. A programação dessas edições está em definição.

Mais notícias da cidade e região

Alimentação

Associação Vinde à Luz

Cachorro-quente, x-burguer, x-bacon, brigadeiro de colher

Serviço de Assistência Social Meimei

Pastel de carne, queijo, frango com requeijão e palmito, lanche de linguiça, batata-frita com ou sem bacon e cheddar, lanche de linguiça completo com queijo, combo de lanche com batata-frita

Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos – AMAI

Mini-pizza bauru, calabresa, frango com requeijão, pastel de belém, raspadinha tradicional

Associação Assistencial para Melhoria de Vida – AMEV

Lanches de pernil e calabresa, arroz carreteiro, açaí, porção de calabresa

Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança

Pastel de carne, queijo e pizza, porção de coxinha mista (frango com catupiry e margarita), porção de batata-frita, doces típicos

Guarda Mirim

Crepe francês salgado e crepe francês doce

Associação de Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias de SBO – APNEF

Lanches de pernil e costela, acarajé, escondidinho de frango e de costela

Como chegar

O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste/SP

O acesso para o evento será pela SP-306 Rodovia Luís Ometto e SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins. Os veículos seguirão pela Rua José Mathias Filho (atrás da Câmara Municipal) e posteriormente na Rua Antônio Júlio, no Residencial Dona Margarida, com acesso ao Caminho dos Flamboyants, entrada do estacionamento pago solidário. Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Transporte por aplicativo/Táxi

Aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso será pela entrada B via SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins no letreiro “Usina Santa Bárbara”. Os motoristas receberão uma credencial para desembarcar os passageiros.

Ônibus e vans

As caravanas e excursões também deverão acessar o espaço pela entrada B via SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Transporte adaptado

O Transporte Adaptado Municipal poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida pelo telefone 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Estacionamento pago solidário

Para ajudar a arrecadar fundos para a estruturação da Casa Assistencial de Integração Social COPASBO, a instituição organizará o estacionamento pago solidário do evento nas ruas Aristeo Carlos Pereira, em frente ao Complexo da Usina, e Maria Luzia Petrini Margato. Com acesso pelo Caminho dos Flamboyants, haverá esquema de segurança e seguro para veículos no valor de R$ 80 (ônibus), R$ 50 (van), R$ 30 (carro), R$ 15 (moto).

Pessoas com deficiência/cadeirantes

Além das vagas preferenciais no estacionamento pago e solidário para pessoas com deficiência, o FÉstival contará com um espaço para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em frente ao palco principal, com acesso pela cabine técnica. A estrutura conta com banheiros de alvenaria para pessoas com deficiência e cadeirantes na entrada do local e perto do palco principal.

Segurança

Amplo esquema de segurança, brigadistas, apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar. O evento é equipado com catraca, revista, detector de metais e câmeras de segurança.

Será permitida a entrada de carrinho de bebê e itens para bebês, barras de cereal, frutas cortadas e armazenadas em sacos tipo Ziplock, alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas, água mineral em copo plástico igualmente lacrado, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera ‘polaroid’ e carregadores portáteis para celular e cabos, além de animais de estimação. Vale ressaltar que é obrigatório uso de coleira e guia e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas, atendendo a Lei Municipal nº 3191/2010.

Não será permitida a entrada de qualquer tipo de bebida (alcoólicas ou não), qualquer tipo de garrafas, latas, copos (exceto o de água com material “plástico mole”), embalagens rígidas e com tampa, recipientes de vidro, metal ou plástico (perfumes, cosméticos e desodorante apenas roll-on), narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, capacete, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem autorização de receita médica, skate / patinete / patins / bicicleta, bastão de selfie, bandeira ou cartaz contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou políticas, bandeira com mastro, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto imprensa previamente credenciada) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

Por fim, não será permitida a presença de ambulantes num raio de 200 metros do evento, atendendo a Lei Municipal n° 103/2010.

Ambulatório médico

A Secretaria de Saúde estará presente no evento com Ambulatório Móvel, localizado no galpão ao lado do palco principal. Serão disponibilizados médico e técnicos de enfermagem.

Serviço:

FÉstival em Santa Bárbara

Data: 20 de abril, das 16 horas a meia-noite

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Programação:

16h | 23h – Espaço interativo – Vivência Cristã

16h | 23h – Atividades recreativas

17h – Clebão de Paula | Palco Fé

18h – Jardim do Inimigo – O Musical, Cia Nissi | Palco Avivah

19h – Jefferson e Suellen | Palco Fé

20h30 – Em Prol do Reino | Palco Avivah

21h – André e Felipe | Palco Fé

22h30 – Rodrigo Ito | Palco Avivah

23h – Bruna Karla | Palco Fé