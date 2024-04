Região do Portal ganhará nova praça esportiva com 4 quadras de beach tennis

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta segunda-feira (15) a implantação de uma nova praça esportiva no bairro Santa Sofia, na região do Portal de entrada de Americana. Com investimento de R$ 974 mil, o espaço contará com academia ao ar livre, quatro quadras de beach tennis e duas quadras de basquete 3×3. A intervenção faz parte de uma série de obras nos espaços esportivos do município.

“Excelente novidade para a nossa população, que vai ganhar uma praça com ampla infraestrutura esportiva logo na entrada da cidade. A implantação deste espaço, junto às várias reformas que estamos realizando nos equipamentos públicos, é mais um exemplo do nosso trabalho pelo esporte americanense. Tenho certeza que reuniremos muitos atletas aqui quando tudo estiver pronto”, celebrou o prefeito Chico.

A nova praça será construída em uma área localizada entre as ruas Orlando Dei Santi, Gelindo Nardo, Eduardo Medon e Cecim Abrão Elias. Além das quadras de beach tennis, de basquete 3×3 e da academia ao ar livre, a obra inclui também a implantação de áreas para quiosques, construção de passeio interno e externo com acessibilidade, instalação de alambrados, plantio de grama, instalações elétricas e hidráulicas e implantação de iluminação de LED.

“Estamos mostrando a cada dia que nossa administração tem um olhar muito carinhoso para o esporte. São várias obras em andamento, algumas já entregues e outras prestes a começar, impulsionando cada vez mais o desenvolvimento da cidade nessa área. Nossa população vai ganhar mais uma praça com infraestrutura de qualidade”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O investimento total no novo espaço será de R$ 974.264,06, sendo R$ 474.264,06 provenientes de emenda parlamentar intermediada pelo prefeito Chico Sardelli e pela vereadora Professora Juliana junto ao deputado federal Alencar Santana e R$ 500 mil de emenda parlamentar intermediada pela vereadora Nathália Camargo junto ao deputado federal David Soares.