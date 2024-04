A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta segunda-feira (15) os aprovados na segunda fase do processo seletivo para novos alunos nos cursos livres da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos. A lista está disponível no banner específico sobre o assunto na página inicial no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

A secretaria da escola vai entrar em contato com os aprovados por e-mail sobre as matrículas, que deverão ser efetuadas até 26 de abril.

Ao todo, foram preenchidas vagas nos cursos de Acordeom, Banda Sinfônica Villa-Lobos, Combo Instrumental de Música Popular, Contrabaixo Elétrico, Coral infantil, Guitarra Elétrica, Harmonia e Improvisação, Orquestra Sinfônica Villa-Lobos, Ritmos Brasileiros (percussão) e Teoria Musical.

“Parabéns aos novos alunos que vão fazer parte da nossa Escola de Música, conceituada e respeitada pela qualidade do ensino, com excelentes professores que formam músicos de alta qualidade”, diz a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

A Escola de Música funciona no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293, de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h30 e das 12h30 às 17h.