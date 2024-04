Dinheiro costuma ser um assunto “tabu” em muitas famílias, por isso não é difícil que mesmo entre parceiros que vivem sob o mesmo teto haja muitas dúvidas, falta de informações e pouca comunicação e cumplicidade relacionada ao tema.

Segundo Thiago Martello, fundador da Martello EF, empresa que abocanhou investidores no programa Shark Tank Brasil ao oferecer uma metodologia própria, muitos parceiros não têm ideia de quanto o cônjuge ganha ou gasta. “Mesmo morando juntos, muitas vezes os casais não sabem o que acontece na vida financeira. Podem notar que há algo que não está certo, mas não entendem o porquê, já que nunca conversaram sobre o assunto”, explica.

Martello costuma dar mentoria a muitos casais, ajudando-os a entender mais sobre finanças e a colocar a própria vida financeira na mesa. “Muitas vezes é quase uma sessão de terapia de casal, pois eles usam o momento para conversar sobre temas que nunca foram colocados em debate antes. É nesse momento que o homem percebe, por exemplo, que não está guardando para o futuro, ou a mulher percebe que está contribuindo para a falta de dinheiro da casa ao consumir de forma impulsiva”, conta.

O especialista acredita que o primeiro passo para um casal conquistar uma vida financeira saudável é investir em diálogo. “Sem uma conversa franca sobre receitas, despesas e objetivos comuns não dá para sair do lugar. É preciso que os dois remem para o mesmo lado para chegarem mais rápido aonde querem”, diz.

Entender que em qualquer casal há diferenças motivadas pela criação e pelo histórico de vida também é importante. “Ninguém é igual e viver junto é aprender a entender, conviver e equilibrar as diferenças. Isso também vale para a vida financeira, já que nem sempre o casal terá a mesma forma de lidar com dinheiro. O importante é estarem dispostos a encontrar um equilíbrio para o bem do bolso e da relação”, acredita.

Martello ressalta que a questão financeira é um dos motivos que mais geram divórcios no País atualmente, por isso quanto antes o casal decidir tratá-lo como algo essencial, melhor. “Muitas vezes não conseguirão sozinhos, por isso é importante buscar ajuda assim que sentirem que algo não está indo bem nesse sentido ou, ainda, se desejam realizar alguns objetivos que precisam de dinheiro, como garantir a aposentadoria ou investir. Cada caso é um caso, mas é possível melhorar sempre. Busque ajuda!”, finaliza.

Sobre Thiago Martello

Planejador Financeiro, fundador da Martello Educação Financeira, Administrador de Empresa com Pós em Finanças pela FGV, Assessor de Investimentos pela CVM, Especialista em Investimentos ANBIMA, Corretor de Vida e Previdência pela Susep. Embaixador da APOEF (Associação de Profissionais, Orientadores e Educadores em Finanças).

Thiago começou a lidar com educação financeira na prática aos nove anos de idade, ao iniciar seu primeiro empreendimento vendendo balas em semáforos da zona leste de São Paulo. De lá para cá, venceu uma série de desafios. Ele se tornou bacharel em Administração e pós-graduado em Gestão Financeira pela FGV, passou a empreender através da Martello Educação Financeira, atendeu mais de 1.000 pessoas com base na metodologia DESPLANILHE-SE de sua própria autoria, e se tornou autor do livro que leva o mesmo nome.

Thiago Martello também participou da versão brasileira do Shark Tank Brasil, o maior programa de empreendedorismo do mundo. Atualmente, ele fala semanalmente, como especialista, para vários veículos da imprensa, entre eles: O Globo, Estadão, Folha de São Paulo, Jovem PAN, CNN e outros.