Como se preparar para o futuro do desenvolvimento web

A Google Play oferece mais de 2 milhões de aplicativos para smartphone. Isso mostra que a demanda por trabalhos de digitalização e aplicação online é cada vez maior, o que torna o desenvolvedor web alguém muito importante dentro do ambiente tecnológico atual e, claro, no futuro.

De inteligência Artificial (IA), design responsivo avançado a até mesmo realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV), essas tecnologias estão dominando a rotina do desenvolvimento web e se você ainda não sabe como elas são aplicadas nesta área, nem qual curso de desenvolvimento web escolher, simplesmente leia este artigo!

O que é o desenvolvimento web?

Sem enrolação, desenvolvimento web é tudo aquilo que é desenvolvido para a internet. Nisso, a gente fala não só sobre sites, mas também uma aplicação mais complexa, como, um e-commerce.

Para que tudo esteja funcionando corretamente e com segurança, é preciso usar as linguagens de programação de forma correta. Muitas delas, inclusive, já estão bem consolidadas entre o desenvolvedor, como a gente vê a seguir.

Tecnologias do desenvolvimento web

Se a gente fizer um histórico de avanços da Web 1.0 até a atual Web 2.0 e o comecinho da Web 3.0, o desenvolvedor, hoje, além de entender o que é programação conta com uma linha de raciocínio bem definida sobre como lidar com uma aplicação web. E é batata falar sobre as linguagens de programação CSS e JavaScript ou até HTML. Mas já há ferramentas avançadas que apoiam o desenvolvimento desses softwares.

O desenvolvimento progressivo (PWA), por exemplo, trouxe muitas novidades para multiplataformas. Com o PWA, não só foi possível criar aqueles “pushes” para smartphones, mas fez com que as funcionalidades que antes estavam disponíveis nas versões desktop também fossem acessíveis na versão mobile, o que melhorou e muito a experiência do usuário.

E como não há muito tempo para desenvolver uma aplicação online, o desenvolvimento sem código se tornou uma mão na roda, já que, de fato, o desenvolvedor mal precisa programar alguma coisa. Por mais bizarro que parece, o protocolo simplesmente oferece ferramentas já pré-definidas, e basta você montar o quebra-cabeça para criar seu app.

Se isso já não traz uma mudança significativa nesta área, imagine as ferramentas que estão começando a ser implementadas agora. Se você não conhece elas… Dá uma olhadinha no tópico seguinte!

Pacotão de novidades

Não só é legal, como importante, que o desenvolvimento web tenha suas linguagens de programação já bem definidas e consolidadas. Porém, em um ambiente que avança tecnologicamente muito rápido, o programador precisa de ferramentas que ampliem ainda mais a criação de apps. E temo uma pancada de novas soluções já sendo implementadas.

Blockchain: Lembra quando falamos da Web 3.0? Ela está em seu comecinho, mas já existem plataformas para esta nova era da internet. A cadeia distribuída está permitindo que o desenvolvedor crie uma aplicação segura e transparente para que os usuários tenham mais controle sobre seus dados.

IA: Cada vez mais popular, a IA está transformando o modo como os aplicativos operam. Sabe aquelas propagandas nada a ver que aparecem em seu celular? Isso está chegando ao fim, já que a IA vai ser capaz de criar anúncios e outras ações personalizadas de acordo com um perfil único.

Realidade virtual: Parece que a RV ficou um pouco distante do cotidiano das pessoas, mas basta lembrar de metaverso e outras coisas do tipo para rever o como ela está presente e segue como tendência importante no mercado de tecnologia.

Realidade aumentada: Se você não saiu caçar Pokémon pela rua, lamentamos muito. A sensação de ver o bichinho na sua frente pela tela é incrível e isso só é possível pela realidade aumentada, que cresce cada vez mais como interesse no desenvolvimento web.

Fora essa galera toda, há muitas tecnologias sendo aprimoradas, como o próprio desenvolvimento sem código. Mais do que isso, o WebAssembly é amplamente estudado, pois aumenta muito a eficiência de programas, a partir da inserção de códigos simples em aplicações complexas.

Nesta mesma linha, o design responsivo avançado coloca um tempero extra na interoperabilidade de plataformas. Assim como o PWA, o design responsivo avançado consegue organizar o layout, tamanho e design de um único app de acordo com as dimensões da tela. Algo importante quando temos aplicações desktop e mobile.

Por fim, os Microsserviços e contêineres focam na escalabilidade. Esta, inclusive, é uma das grandes preocupações dos programadores, já que é preciso manter a estabilidade e eficiência do software, mesmo diante de uma forte demanda de acesso pelos usuários.

Profissão do futuro

Considerando todas as ferramentas do futuro do desenvolvimento web, seria loucura não colocar esta profissão de programador como uma das mais importantes e relevantes para os próximos anos. Hoje, as empresas não têm mais o direito de escolher estar ou não na internet.

A interação com os usuários começa, termina – e em muitos casos, acontece – de forma online. Por isso, cada vez mais as marcas – mesmo aquelas bem pequenas – estão com uma equipe para lidar com suas aplicações e websites.

Aprender o ofício do desenvolvimento web

Com este futuro à frente, você precisa saber como todas essas ferramentas funcionam. Mas como aprender a programar em web? Todo esse conhecimento pode ser aprendido em um curso online. Mas não qualquer um, e, sim, um bootcamp.

No caso do bootcamp, o ensino é extremamente focado nas habilidades necessárias para atender as demandas do mercado de trabalho. Mais do que isso, ele é um curso extremamente imersivo e você não só vai aprender a teoria básica, como também vai ter um curso totalmente orientado à prática.

Ou seja, um bootcamp tem uma vantagem muito mais no quesito eficiência, em relação a um curso tradicional, em que poucos meses do bootcamp, viram anos em um curso na universidade.

