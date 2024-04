Preso por violência doméstica e lesão corporal e ainda ameaçou com arma

Um homem foi preso por violência doméstica

e lesão corporal no final de semana. A Polícia Militar deteve o agressor na manhã de domingo. O homem já tinha ameaçado a vítima de morte anteriormente e uma arma airsoft foi localizada na casa.

Ele atacou a esposa, no Loteamento Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste. O casal está em processo de separação e discutiu por causa de finanças.

A vítima, de 34 anos, ligou para o 190 por volta das 11h e uma equipe seguiu até a casa dos envolvidos na Rua Goiânia.

Mais notícias da cidade e região

A mulher relatou que ela e o autor de 44 anos estão casados há 12 anos, mas em processo de separação enquanto ainda dividem a mesma casa com os dois filhos.

Os ataques começaram enquanto falavam sobre finanças da casa. Ela contou que o homem ficou nervoso e agressivo, a pegou pelos braços e jogou no chão. Com medo, ela chamou a PM.

Após policialpadrao

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP