A rodada do final de semana do Gigantinho Campo, competição promovida pela Secretaria de Esportes de Americana, definiu os times semifinalistas das categorias sub-8 e sub-10. As partidas aconteceram nos gramados do Centro Cívico e do São Vito.

As equipes que terminaram a fase de grupos na primeira colocação de suas chaves vão disputar as semifinais da Série Ouro, enquanto os segundos colocados se enfrentarão na Série Prata. Na categoria sub-12, ainda serão realizados quatro jogos do Grupo D.

As semifinais serão:

Sub-8 Série Ouro

Camisa 10 – A x São Manoel – A

Ipiranga x Na Cara do Gol

Sub-8 Série Prata

Camisa 1 x Camisa 10 – B

Colorado x Projeto FC

Sub-10 Série Ouro

Camisa 10 – A x Camisa 10 – B

Ipiranga x Projeto FC

Sub-10 Série Prata

Camisa 1 x São Manoel – A

Instituto Jr Dias – A x Na Cara do Gol

As semifinais do sub-8 e sub-10 e a 4ª rodada do sub-12 acontecem no próximo final de semana. “Parabéns a todas as equipes que garantiram a classificação às semifinais do nosso Gigantinho Campo. A fase eliminatória começa já no próximo sábado e esperamos grandes jogos com a presença das famílias americanenses. Os garotos estão dando um show dentro de campo”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados do final de semana:

3ª rodada – Sábado, 13/04

Sub-8

Camisa 10 – A 7 x 0 Bola na Rede

Camisa 10 – B 2 x 6 São Manoel – A

São Roque 0 x 3 Instituto Jr Dias – A (WO)

Colorado 1 x 7 Ipiranga

Instituto Jr Dias – B 0 x 3 Na Cara do Gol (WO)

Morada do Sol 0 x 8 Projeto FC

Sub-10

Camisa 10 – A 6 x 0 Bola na Rede

Camisa 10 – B 8 x 7 São Manoel – A

São Roque 0 x 2 Instituto Jr Dias – A

Colorado 1 x 5 Ipiranga

Instituto Jr Dias – B 0 x 1 Na Cara do Gol

Morada do Sol 0 x 3 Projeto FC

3ª rodada – Domingo, 14/04

Sub-12

Parque Gramado 0 x 3 Camisa 10 – A (WO)

São Vito 2 x 6 Cidade Jardim

Colorado 4 x 0 Camisa 10 – B

Projeto FC 6 x 1 Estrela Azul

Na Cara do Gol 3 x 1 São Manoel

Instituto Jr Dias 0 x 1 Aesca

Projeto Praia Azul 2 x 3 Camisa 1

Bola na Rede 2 x 0 Morada do Sol