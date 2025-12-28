Empresário brasileiro ligado a Ancelotti vai ajudar o São Paulo

O empresário que teve papel central na negociação que trouxe Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira agora está à frente de uma iniciativa internacional que busca qualificar o debate sobre a modernização e a profissionalização do São Paulo Futebol Clube, um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial.

Nesta semana, um vídeo anunciando o São Paulo Day — um painel de discussão global sobre o futuro do clube — passou a ser exibido no telão principal da Nasdaq, na Times Square, espaço tradicionalmente reservado a IPOs e anúncios institucionais de grande relevância.

A presença na Nasdaq simboliza a conexão entre governança no futebol e as melhores práticas do mercado financeiro global, reforçando a seriedade, a escala internacional e o caráter institucional da iniciativa.

Fala o empresário

“Levar o debate sobre o futuro do São Paulo ao centro financeiro do mundo é reafirmar que a grandeza do clube vai além do campo. Ela é institucional, histórica e global.”

Transmissão ao vivo para os torcedores

Pela primeira vez na história do São Paulo Futebol Clube, o debate será transmitido ao vivo e de forma aberta para os torcedores, permitindo que a torcida acompanhe, com transparência e responsabilidade, discussões técnicas sobre o balanço financeiro do clube, seu modelo de governança e o estatuto institucional.

A iniciativa reforça o compromisso do São Paulo Day com a transparência, com a maturidade do debate público e com o reconhecimento do torcedor como stakeholder central no futuro do clube.

Entre os principais eixos de discussão do São Paulo Day estão:

• Diagnóstico financeiro completo do S Paulo FC

• Dívidas trabalhistas, fiscais e contingências judiciais

• Capacidade de investimento e competitividade esportiva

• Modelos econômicos e de governança no futebol brasileiro

• O futebol como indústria global (dados FIFA e UEFA)

• Modelos de SAF e estruturas societárias no Brasil e no exterior

Em meio às discussões sobre reformas de governança no futebol brasileiro, o São Paulo Day tem como objetivo promover um debate aberto, institucional e qualificado sobre modelos de profissionalização, com base em experiências internacionais e boas práticas consolidadas.

As próximas etapas da iniciativa incluem a realização de um painel internacional no dia 06 de abril de 2026, reunindo executivos do futebol europeu, especialistas em governança, economistas do mercado financeiro, investidores institucionais, advogados especializados em estruturas de SAF, além de ex-jogadores e ídolos históricos do clube, para discutir sustentabilidade, modelos globais de gestão e os desafios do futebol moderno.

“O São Paulo já teve coragem de recomeçar uma vez. Discutir o futuro com responsabilidade não enfraquece o clube.

Fortalece.”

O São Paulo Day se propõe a ser um marco no processo de amadurecimento institucional do clube, conectando tradição, transparência e padrões globais de governança.

