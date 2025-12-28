Santa Bárbara d’Oeste vive uma noite de transtornos neste domingo (28) em razão da forte chuva que atingiu o município. Um dos casos mais impressionantes foi registrado na Vila Grego, onde o teto de um bar foi arrancado pela força do vento e acabou sendo lançado contra um poste de energia elétrica, ficando preso na estrutura e deixando a região sem fornecimento de energia.

A ocorrência foi registrada na Rua Amazonas. Com o impacto, casas próximas estão sem energia elétrica. Equipes da CPFL e da Polícia Militar foram acionadas e estão no local, atuando para garantir a segurança da área e restabelecer o serviço.

Antes da chuva, a Defesa Civil havia emitido alerta severo para a região, prevendo risco de ventos fortes e alagamentos. Durante a noite, diversos bairros relataram destelhamentos, quedas de estruturas e pontos de alagamento.

Outro ponto crítico foi registrado no Jardim Conceição, onde o Ribeirão dos Toledos transbordou em um trecho da Rua Nazareno Voltaine. O nível do rio segue elevado e há preocupação de um novo transbordamento, especialmente porque, no início de 2025, a região já enfrentou uma situação de calamidade, quando várias famílias ficaram desabrigadas após enchentes.

Monitoramento da água em Santa Bárbara

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos. A Prefeitura e a Defesa Civil seguem monitorando a situação, enquanto o balanço oficial dos danos ainda está em fase de apuração. Moradores são orientados a evitar áreas alagadas e redobrar a atenção em locais com risco de queda de árvores, postes ou estruturas.

