A chegada do final do ano traz as férias, festas e celebrações, mas também o balanço do período, a pressão das metas não cumpridas, escancara a dor de alguns eventuais lutos recentes e ausências, pontos que podem ser delicados para algumas pessoas.

Para a coordenadora do curso de Psicologia da UniFacens, Yáskara Palma, esses sentimentos negativos podem ser agravados pelas redes sociais, que causam a ilusão de que os outros vivem ‘vidas perfeitas’ e distantes da realidade da maioria.

“Por serem espaços de projeção, as redes podem potencializar a fantasia e uma busca para dar conta de desejos que só existem no virtual. Essa situação pode maximizar angústias e sentimentos de desvalia, especialmente para quem não está preparado emocionalmente, gerando mais ansiedade, tristeza e até mesmo depressão”, explica a especialista.

Segundo ela, os jovens, por estarem em momentos formativos, são considerados mais vulneráveis a esse tipo de estímulo. “A busca por medidas ‘inalcançáveis’ gera comparações irreais e afeta consideravelmente a saúde mental dessa faixa etária, que se vê frustrada pela comparação e impossibilidade de viver o que acompanha online.”

Hábito x vício: quando procurar ajuda

Yáskara pontua que a linha entre o hábito de usar as redes sociais e o vício é tênue: a grande diferença é quando o ato de estar conectado traz prejuízos para a qualidade de vida da pessoa.

“Se há descontrole, com aumento significativo do tempo online, sintomas de abstinência, falta de foco e queda no rendimento, problemas no sono, e demais prejuízos graves para a organização da vida como um todo, é fundamental procurar por um psicólogo para avaliação adequada, para psicoterapia e possível tratamento com psiquiatra se necessário”, recomenda.

Preserve sua saúde mental no final do ano

Para proteger a saúde mental durante as festas, a profissional recomenda o foco em cinco ações protetivas e momentos de qualidade:

Seja realista com as metas: não se cobre excessivamente por metas não cumpridas no ano. Use esse momento para refletir de forma gentil e estabelecer objetivos mais alcançáveis para o próximo ciclo, sem pressa.

não se cobre excessivamente por metas não cumpridas no ano. Use esse momento para refletir de forma gentil e estabelecer objetivos mais alcançáveis para o próximo ciclo, sem pressa. Priorize conexões interpessoais: potencializar momentos de qualidade durante as festas de final de ano com pessoas afetivamente importantes são ações que podem ser entendidas como protetivas para a saúde mental. “As conexões interpessoais são fundamentais para estabelecer o fortalecimento de vínculo”, explica Yáskara.

potencializar momentos de qualidade durante as festas de final de ano com pessoas afetivamente importantes são ações que podem ser entendidas como protetivas para a saúde mental. “As conexões interpessoais são fundamentais para estabelecer o fortalecimento de vínculo”, explica Yáskara. Encare o luto: permita-se sentir a tristeza pela ausência de entes queridos. Criar novas tradições ou honrar memórias pode ajudar a ressignificar o momento, em vez de focar apenas na perda.

permita-se sentir a tristeza pela ausência de entes queridos. Criar novas tradições ou honrar memórias pode ajudar a ressignificar o momento, em vez de focar apenas na perda. Abra espaço para a fluidez: a mudança da rotina e o recesso promovem a descompressão mental e podem ajudar no processo. A especialista recomenda descansar e dar início a novos projetos e hobbies.

a mudança da rotina e o recesso promovem a descompressão mental e podem ajudar no processo. A especialista recomenda descansar e dar início a novos projetos e hobbies. Dê uma chance para o detox: “dar uma pausa em tudo que está pesando é muito bem-vindo, seja das redes sociais ou de outras ações que não estejam contribuindo para o bem-estar”, conclui a especialista.

