A partir de 03 de janeiro de 2026, o Hopi Hari passa a operar com um novo fluxo de atendimento para o Programa Código Azul, iniciativa que concede gratuidade e condições de acesso adaptadas para visitantes com deficiência.

A divulgação das novas diretrizes começa em 18 de dezembro, para que os visitantes possam se programar com tranquilidade.

Gratuidade garantida — com cadastro simples e antecipado

Para continuar utilizando o benefício, o visitante deverá realizar um cadastro prévio na página oficial do programa (www.hopihari.com.br/codigoazul) com 5 dias de antecedência da visita. Nesse cadastro, basta selecionar a data desejada, de acordo com a disponibilidade.

Após preencher os dados, é necessário enviar um documento que comprove a deficiência — laudo médico, RG PCD, CIN PCD ou certificado emitido pelo INSS — acompanhado de documento de identificação original com foto, frente e verso. Em até 72 horas antes da visita, o visitante receberá a resposta positiva ou negativa do direito ao uso do benefício.

Todo o processo é gratuito, e a equipe do parque analisa cada solicitação para confirmar o direito ao benefício.

Orientação personalizada no dia da visita Hopi Hari

Com a aprovação concluída, o visitante receberá por e-mail as instruções para acessar o parque. A cortesia deverá ser retirada no próprio dia da visita, no Balcão Indikamentu. Também será entregue ao visitante um mapa de orientação de segurança, que indica como aproveitar as atrações de forma segura e adequada ao tipo de deficiência informado. O documento é pessoal e válido exclusivamente para o dia da visita.

O acesso às atrações é feito por uma fila exclusiva do programa, e o visitante pode estar acompanhado por um acompanhante, conforme necessidade. Sempre que necessário, a equipe do SAV (Serviço de Atendimento ao Visitante) também oferece apoio e orientação.

Compromisso com acolhimento, segurança e respeito

As regras do programa seguem diretrizes técnicas de segurança e a legislação vigente sobre deficiência. Para garantir a integridade do benefício, o parque poderá solicitar identificação a qualquer momento e reforça que o mapa de orientação não pode ser transferido ou reutilizado.

Todas as informações pessoais enviadas ao Programa Código Azul seguem as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com tratamento estritamente voltado à finalidade do benefício.

