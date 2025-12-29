As fortes chuvas que atingiram Americana neste domingo provocaram novos pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade. Um dos locais mais afetados, mais uma vez, foi a região da Rodoviária de Americana, área que já é conhecida pela recorrência de alagamentos sempre que há registro de chuva intensa.

Vídeo- chuva forte atinge Americana

Além da rodoviária, há registros de alagamento também na região do Centro Cívico, dificultando o tráfego de veículos e a circulação de pedestres. Em alguns trechos, motoristas precisaram reduzir a velocidade ou evitar completamente as vias tomadas pela água.

A situação impactou ainda o fornecimento de energia elétrica. Bairros da cidade ficaram sem luz, segundo relatos de moradores, em razão dos transtornos causados pelo temporal.

Por volta das 19h30, a Defesa Civil emitiu um alerta diretamente nos celulares dos moradores, informando sobre o risco das chuvas fortes, com possibilidade de alagamentos, quedas de árvores e outros transtornos associados ao volume elevado de água.

Equipes seguem em alerta, e a orientação é para que a população evite áreas alagadas e redobre a atenção durante o deslocamento pela cidade.

