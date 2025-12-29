Um incêndio de grandes proporções foi registrado na madrugada desta segunda-feira (29) em um hangar do Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação”.

O local tem grande movimentação de pequenas aeronaves e também possui hangares onde proprietários guardam seus bens.

As chamas atingiram duas aeronaves e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas. O local foi isolado e as causas do acidente serão apuradas por perícia.

Vídeo incêndio no aeroporto de Americana

🎥 bombeiro Mendonça

