Após a forte chuva que atingiu Sumaré e cidades da região este domingo, um ex-vereador tomou atitude de coragem. A atitude lembra um pouco o estilo do atual prefeito Henrique do Paraíso, que chutou um radar quando ainda era vice-prefeito da cidade.

As chuvas causaram alagamentos e estragos, e Rodrigo Dorival Gomes retirou lixo e a tampa de um bueiro na avenida Rebouças, que liga Sumaré a Nova Odessa e Hortolândia.

A ação teve como objetivo facilitar o escoamento da água e reduzir os impactos no local.

Vídeo ex-vereador tira tampa de bueiro no braço

