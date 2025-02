Durante toda a semana o SEAAC de Americana e Região recebeu empresas notificadas extrajudicialmente que vieram apresentar documentos solicitados pela entidade sindical ou buscar alternativa para resolver problemas apontados nas denúncias dos trabalhadores. Sempre recebidos pela presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva e a Diretora de Administração e Finanças, Gislaine Sacilotto da Silva, a maioria das empresas reconheceu erros e se prontificou a corrigir, seguindo o constante na Convenção Coletiva de Trabalho.

Fala Helena do Seaac

“Foi uma semana produtiva. A maior parte das empresas entenderam a necessidade de se adequar à Convenção Coletiva e viram que a ação fiscalizatória do Sindicato acaba ajudando-os a não aumentar o passivo trabalhista. No entanto, tivemos empresas que vieram e mesmo com os documentos comprovando que estão agindo de forma errada não quiseram dialogar. Estas serão alvo de ações judiciais”, explicou Helena.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A Diretora Gislaine completou informando que algumas empresas mandaram e-mail informando que não enviariam os documentos ou simplesmente não se manifestaram. Nestes casos, o Departamento Jurídico do Sindicato ingressará na Justiça do Trabalho com ação de exibição ou, conforme a situação, ação de cumprimento da Convenção Coletiva.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP