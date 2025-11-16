O segundo dia do Enem 2025 movimentou milhões de estudantes em todo o país e, como já é tradição, o FTD Resolve iniciou sua transmissão ao vivo com as primeiras análises das provas de Matemática e Ciências da Natureza. A cobertura ocorre no canal da FTD Educação no YouTube e reúne professores e especialistas com larga experiência no Enem.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Logo nos primeiros minutos de live, os comentaristas destacaram pontos-chave que devem orientar os candidatos na correção das próprias resoluções, além de contextualizar as tendências das últimas edições do exame.

Matemática: o que chamou atenção no Enem

Os especialistas de Matemática observaram que a prova manteve o padrão, com questões contextualizadas e aplicações pontuais de relações envolvendo grandezas. O apontamento de eventos recentes associados à temática também se fizeram presentes na prova.

“A prova exigiu dos estudantes uma interpretação assídua de dados e a aplicação das diferentes áreas da Matemática, não isoladas, mas também presentes em outros componentes.” afirmo Rodolfo Campos, Especialista da área da FTD Educação.

Também houve destaque para temas recorrentes, como interpretações de gráficos e de tabelas, além de questões que exigiam a interpretação de dados em diferentes contextos e uma relação direta com outras áreas do conhecimento.

Ciências da Natureza: equilíbrio entre teoria e aplicação

“De modo geral a prova de Ciências da natureza apresentou questões bastante objetivas e diretas, não exigindo muita reflexão para a resolução, mas, em algumas questões foram exigidos conhecimentos bastante específicos sobre conceitos e processos.” disse Gustavo Beolchi, especialista da FTD Educação.

A primeira avaliação da área (Física, Química e Biologia) foi de que a prova seguiu a linha tradicional do exame, com forte presença de situações-problema e aplicação prática dos conteúdos.

“As questões com foco em Biologia falavam sobre ecologia e seres vivos, com destaque particular para toxinas presentes em animais. Elas seguiram o mote dos demais componentes, que eram bem objetivas e diretos, mas que por vezes requisitavam conhecimentos bastante específicos em certos assuntos”, pontuou Gustavo.

Os professores também apontaram questões que dialogam com temas contemporâneos como sustentabilidade, energia, tecnologia e fenômenos ambientais, reforçando o caráter interdisciplinar característico do Enem.

“Em física, a prova equilibrou bem o grau de dificuldade das questões e os temas abordados. Mecânica e eletricidade foram os assuntos predominantes, como ocorre no próprio Enem e em várias outras provas e exames. Ondulatória e termologia seguiram a tendência de anos anteriores e também se fizeram presentes”, comentou Ana Carolina Bezerra, especialista em Física da FTD Educação.

Ainda segundo Ana, uma mudança que vinha sendo notada em edições anteriores se consolidou em 2025: as questões não usaram textos longos e isso não impediu que fossem bem contextualizadas e interessantes para o nosso tempo, inclusive as de mecânicas, que às vezes falhavam nesse quesito e ficavam mais restritas a situações hipotéticas ou laboratoriais, com exemplos muito simplórios. A prova de física deste ano foi bem sucedida em equilibrar questões mais conceituais com questões que exigiam a aplicação de fórmulas.

Live segue ao longo da noite

A transmissão ao vivo continua, com correção completa das questões, explicações detalhadas e publicação dos gabaritos extraoficiais de todos os cadernos.

O FTD Resolve, plataforma de preparação para o Enem da FTD Educação, oferece acesso gratuito a materiais de estudo, videoaulas, e-books e correções comentadas, além das tradicionais lives de correção durante os dias de prova.

Leia Mais notícias do Brasil