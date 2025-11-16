O governador de São Paulo Tarcisio de Freitas (Republicanos) falou esta semana que “o Brasil precisa ‘demitir o CEO” em uma conferencia feita por gente do mercado financeiro.

Ele fazia clara referência ao presidente Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas e vai para a sétima disputa eleitoral no ano que vem tentando emplacar o quarto mandato como presidente da República.

GERALDO GERENTE– Apesar de o termo CEO ser mais ‘modernoso’, tentativas de ligar o cargo de presidente ao de gestor de empresa nunca deram certo no Brasil. Em 2018, o então governador de São Paulo Geraldo Alckmin tentou emplacar a mensagem de O Brasil precisa de um novo gerente, e não deu certo.

Vídeo- Tarcísio fala em CEO do Brasil

