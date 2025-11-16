A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, convoca mais 42 aprovados em concurso público para assumirem seus cargos. O edital de convocação foi publicado nesta quinta-feira (13) no Diário Oficial do Município, disponível no site da prefeitura. Os profissionais também recebem um telegrama com as informações sobre a convocação.

O edital convoca para as funções de ajudante geral (11), analista de suporte ao usuário, assistente social (4), escriturário (6), fiscal de atividades, inspetor de alunos, médico da família, médico ultrassonografista, monitor escolar

motorista (2), oficial administrativo, operador de máquinas pesadas (2), PEB 2 – ciências, PEB 1 – educação infantil (2), professor de creche, professor desportivo, psicólogo e técnico de enfermagem (3). Os aprovados devem comparecer ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, na próxima segunda-feira (17), às 13h30.

“As convocações sempre são importantes para o município e muito aguardadas pelos concursados, portanto, é preciso estar atento em nossas divulgações e nas publicações do Diário Oficial”, disse o secretário de Administração, Eduardo Flores.

Onde fica a prefeitura de Americana

O Paço Municipal fica na Avenida Brasil, 85, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3475-9000.

