Engoliu pra fugir do flagrante, mas não deu certo

Um homem que engoliu a droga pra conseguir fugir

do flagrante, mas não deu certo. Ele foi detido por agentes da Gama (Guarda Municipal de Americana) na tarde do domingo. O rapaz de 23 anos foi preso com as drogas no Jardim dos Lírios. Durante a abordagem, o criminoso ainda agrediu uma guarda municipal.

A ação da Gama aconteceu por volta das 16h. Uma equipe em patrulhamento viu um suspeito entregando algo a outra pessoa. Com a aproximação da viatura, o primeiro suspeito colocou algo na boca e engoliu. A equipe realizou a abordagem da dupla e encontrou três porções de cocaína e uma pedra de crack com o homem que recebeu o pacote.

Logo depois, uma guarda municipal tentou revistar o suspeito que entregou as drogas, mas ele resistiu e empurrou a agente, além de fazer diversos xingamentos. A equipe conteve o suspeito, que depois confessou que engoliu três porções de cocaína. No bolso dele, ainda havia 18 pedras de crack e R$ 122.

