SB. Ver.s defendem Bolsonaro em julgamento no TSE

Ver.s e Julgamento de Bolsonaro volta esta terça

Os defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Câmara de vereadores estão entre animados e desesperançados. O que não faltam são ataques ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que volta a julgar JB esta terça-feira.

O mais feroz atacante ao tribunal foi o vereador novato Reinaldo Casimiro (Podemos). Ele usou termos fortes para se referir ao Tribunal e falou em ‘comando total’ da esquerda no país.

Famoso por associar sua imagem a Jair, Felipe Corá (Avante) disse estar confiante na absolvição do ex-presidente.

Juca Bortolucci (PV) não defendeu Bolsonaro, e disse esperar que seja feita análise com base no que foi apurado.

O (TSE) retoma, nesta terça-feira (27), o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente da República inelegível pelo período de oito anos. A sessão da Corte Eleitoral, que está marcada às 19h, começa com a leitura do voto do relator, ministro Benedito Gonçalves.

O agora ex-presidente é alvo de um processo em que o Partido Democrático Trabalhista (PDT) o acusa de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação após uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado.

