A Entrada do Parque Ecológico vai subir pra R$ 10 em Americana. Foi aprovado com dezesseis votos favoráveis, um contrário e uma ausência, em primeira discussão, o projeto de lei nº 88/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei municipal nº 5.999/2016, que institui o Fundo Especial de Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico Municipal de Americana e do Jardim Botânico.

A proposta atualizava o valor dos ingressos do Parque Ecológico de Americana, passando de R$ 4 para R$ 10 – a meia entrada passava de R$ 2 para R$ 5. Segundo a prefeitura, o valor dos ingressos não era atualizado desde 2016 e a mudança era necessária para permitir a manutenção e investimentos no parque ecológico.

Vereador defende aumento anual da entrada

Uma emenda supressiva de autoria do vereador Lucas Leoncine (PSD) retirando do projeto o artigo 2º e o Anexo I, que fixavam os novos valores dos ingressos, também foi aprovada pelos vereadores.

De acordo com o parlamentar, um parecer elaborado pela Assessoria Técnica da Câmara indicou que não era necessário definir o valor do ingresso no texto do projeto de lei, podendo ser ajustado anualmente pelo Poder Executivo através de decreto.

