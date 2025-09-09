Americana: inscrições de cursos gratuitos de operador de caixa e técnicas de venda

As inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional do Programa Qualifica SP, para operador de caixa e técnicas de vendas, seguem até o próximo domingo (14). As capacitações são voltadas a pessoas que buscam entrar no mercado de trabalho ou ingressar em uma nova oportunidade de carreira. A iniciativa é do Governo do Estado de São Paulo e do PAT Estadual, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio do programa Futuro Certo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Os interessados devem se inscrever pelo site www.qualificasp.sp.gov.br. As aulas serão realizadas no Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), localizado na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, em frente ao Mercado Municipal. São 20 vagas para cada curso, com início no dia 22 de setembro e término em 7 de outubro.

Após o período de inscrições, haverá a convocação dos candidatos para formação das turmas, selecionados a partir de critérios definidos pelo Governo do Estado para participação. Todos os selecionados receberão um e-mail de convocação, com curso, período, local e data de início.

Oportunidade

“Esses cursos gratuitos são uma grande oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego ou deseja se recolocar no mercado de trabalho. A capacitação é um diferencial importante na hora da contratação, e com o apoio do Governo do Estado conseguimos trazer mais opções de qualificação para os moradores de Americana. Nosso objetivo é justamente abrir portas e preparar as pessoas para aproveitarem as chances que surgem no mercado”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O curso de operador de caixa será realizado no período da tarde e é oferecido na categoria Meu Primeiro Emprego, que tem como público-alvo jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo. O intuito é oferecer a eles a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

Já o curso para técnicas de vendas terá aulas no turno da manhã, na categoria Novo Emprego, para jovens e adultos alfabetizados que buscam entrar em novas áreas de trabalho ou se aperfeiçoar e se destacar na carreira profissional.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana, pessoalmente de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua Anhanguera, nº 40, Centro, ou pelo telefone (19) 3461-0289.

